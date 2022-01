Palenque, otro municipio a la lista «negra» de lugares peligrosos para visitantes

Debido a los problemas sociales que incluyen desaparición de personas, prefieren utilizar la vía Villahermosa para llegar hasta el tercer destino turístico más visitado del estado, lo que ocasiona mayores gastos, más tiempo y no genera derrama económica para la entidad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Palenque es el tercer destino turístico más visitado en el estado de Chiapas, sin embargo, los problemas sociales han afectado esta actividad, una de las más importantes de la entidad.

Incluso, agencias de viaje han dejado de ofrecer tours a Palenque ante el riesgo que representa atravesar municipios que se encuentran en conflicto, donde constantemente hay bloqueos o incluso, retienen y desaparecen a personas.

O bien, continúan optando por utilizar la vía Villahermosa para llegar hasta esa zona, lo que ocasiona mayores gastos, más tiempo y no genera derrama económica para la entidad, sin embargo, la vía es más segura.

«Esto es de años y ha venido de menos a más grave y ahorita ya ni es lo de sus usos y costumbres, es triste y preocupante porque esto va cada vez más grave, hemos pensado en cerrar, en irnos a Yucatán, pero qué necesidad es que nos tengamos que cambiar de casa y cambiar la vida de la familia.

También hemos optado por ya no ofrecer el viaje a Palenque, lo que estamos promoviendo más es la playa y es que con cada experiencia mala la gente se va y dice no vayan a Chiapas o dicen yo no regreso a Chiapas y voy a decirle a la gente que no vaya ya sea de algún estado o país», denunció Maricarmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.