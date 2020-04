Pandemia no exenta de realizar declaración anual

El experto en finanzas René Cruz Montalvo invitó a las personas a obtener asesoría con contadores públicos si sus ingresos disminuyeron por la contingencia a fin de cumplir con esta obligación

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El próximo 30 de abril vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual del ejercicio 2019.

El docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial, René Cruz Montalvo, recordó que dicha obligación es para todos los contribuyentes personas físicas que tengan dos o más patrones, en el caso de ingresos por sueldos y salarios, o que dichos ingresos por sueldos y salarios rebasen los límites que señala la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

También tienen la obligación de presentar esta declaración las personas físicas que hayan obtenido ingresos por servicios profesionales, arrendamiento y actividades empresariales.

Hasta la fecha no hay ninguna clase de prórroga, o estímulo al contribuyente para el pago de dicho impuesto, o el diferimiento del mismo, por el contrario, constantemente a través de diversos medios de comunicación se invita y exhorta a la población “a poner su granito de arena”, haciendo referencia a cumplir con el pago del impuesto anual, tomando como base la contingencia sanitaria y la necesidad del Gobierno de obtener más recursos para invertir.

Es importante presentar la declaración anual del ejercicio 2019, pues la autoridad podrá emitir el requerimiento correspondiente vía buzón tributario (que se toma como notificado tres días después de estar en el buzón), dicho requerimiento ocasionará que el contribuyente se haga acreedor a multas, además de pagar actualizaciones y recargos de los impuestos no enterados.

Asimismo, quienes resultan con saldo a favor de más de 10 mil pesos, éste le puede ser devuelto, pero se tiene que contar con la Firma Electrónica (FIEL) para firmar la declaración anual antes enviada, así como tener a la mano la CLABE interbancaria y nombre del banco donde el contribuyente recibirá el depósito correspondiente.

Aconsejó a la población que si en este periodo de contingencia han visto disminuido sus ingresos y su patrimonio, y no sabe qué hacer o de qué forma realizar su declaración anual del ejercicio 2019, es importante acercarse a los profesionales de la contaduría pública que podrán encontrar una posible solución para que cumpla con su obligación.