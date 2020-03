Para población pobre en Chiapas, la “cuarentena” no es una opción

Pese al temor y riesgo de un contagio, familias de bajos recursos, quienes representan el 70 por ciento de los habitantes, asisten a sus centros de trabajo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A pesar de que las autoridades federales han sugerido a la población no salir de sus hogares, únicamente para casos de urgencia y suma necesidad, y por ello, en algunas entidades de la República, ya iniciaron “cuarentena”, en Chiapas, con más de 70 por ciento de la población viviendo en situaciones de pobreza y que necesitan salir a trabajar diariamente para solventar gastos familiares; quedarse en casa, no es una opción, y a pesar de esta contingencia por el Covid 19, acuden a sus centros de trabajo.

Este es el caso de la señora Dominga Vázquez, quien se ha dedicado al comercio toda su vida.

Señala que no acudir a vender plantas al mercado 5 mayo, la dejaría sin el sustento del día, ya que es la única que mantiene a su familia, pues es madre soltera.

“Yo tengo que trabajar diario porque además soy mujer sola, tengo dos hijas, yo no puedo quedarme en casa, es sorprendente lo que el gobierno comunica, porque la gente humilde va a salir más perjudicada, de mi parte, yo tengo que trabajar, yo voy al día, tengo compromisos de dinero, no puedo darme ese lujo sin trabajar”.

La presencia de personas se puede apreciar, principalmente en mercados, pequeños establecimientos, negocios informales e incluso, en instituciones privadas y de gobierno, en donde las actividades continúan de manera normal.

Lo que también se percibe, es una disminución de clientes, pero locatarios de mercados, aseguran que no suspenderán actividades.

Cabe mencionar que tampoco se observan cuidados especiales, únicamente un anuncio a la entrada de los mercados, en donde exhortan tomar medidas de higiene, sin embargo, compradores y locatarios no portan guantes o cubre bocas y a la entrada de estos centros, tampoco se cuenta con gel antibacterial, aunque en algunos locales, de manera particular sí toman esta medida de higiene.