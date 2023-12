Patria Nueva es testigo y protagonista de la transformación verdadera: Aquiles Espinosa

Junto a Marcela Castillo, el aspirante de Morena a la presidencia de Tuxtla llamó a cerrar filas entorno al progreso alcanzado y a impulsar la continuidad de gobierno que trabaja para todos; en Patria Nueva recibió el apoyo de más de 2 mil 500 mil tuxtlecas y tuxtlecos

Aquínoticias Staff

Patria Nueva es el corazón de Tuxtla Gutiérrez y ejemplo de que cuando se tiene la voluntad de trabajar en equipo y por el bien de todos, las cosas mejoran. Con el presidente Carlos Morales han sido 5 años de una administración responsable y de resultados, de verdadera transformación, sostuvo Marcela Castillo, aspirante a la diputación federal de Morena por el Distrito 9.

Al encabezar asamblea informativa en esta emblemática colonia de la capial de Chiapas, y ante más de 2500 mil tuxtlecas y tuxtlecos, militantes y simpatizantes de Morena, Marcela Castillo afirmó que con los habitantes de Patria Nueva han sabido hacer causa común, organizarse y luchar por el bienestar de las familias y de la colonia.

Marcela Castillo dijo que el equipo que ha acompañado al presidente Carlos Morales en estos logros son los que siempre han dado la cara y dado resultados: hombres y mujeres comprometidos con el pueblo y sus causas, gente que ha caminado el territorio e impulsado el progreso que todos vemos.

Marcela Castillo agregó que el verdadero obradorismo es gobernar con tres principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y que esa forma de gobernar continuará con la doctora Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, el aspirante a la candidatura de Morena por Tuxtla, Aquiles Espinosa, afirmó que la fortaleza de Patria Nueva es la fortaleza de Tuxtla. Que su esfuerzo es motor que impulsa a nuestra ciudad hacia adelante y es esa misma fuerza la que debe guiar nuestro camino hacia el futuro.

“Hoy Patria Nueva es testigo y protagonista de la transformación verdadera en Tuxtla Gutiérrez. Hoy tenemos una ciudad capital digna de Chiapas. Una ciudad limpia para sus habitantes y para quienes nos visitan. Una ciudad iluminada para que las actividades sociales y comerciales no se detengan por falta de iluminación. Tenemos una ciudad ordenada, sustentable y con finanzas sanas.”

Aquiles Espinosa sostuvo que 2024 simboliza el amanecer de una era de continuidad y progreso en México y en Tuxtla. Es un recordatorio de que, cuando trabajamos juntos, no hay límite para lo que se puede alcanzar.

“Me presento ante ustedes como el referente de la defensa del progreso de Tuxtla y de la continuidad de la verdadera transformación. Conozco y continuaré los trabajos y proyectos iniciados con Carlos Morales. Mi compromiso es construir un Tuxtla en el que sus habitantes se sientan orgullosos de su hogar.”

Finalmente, Aquiles Espinosa deseó que Patria Nueva siga teniendo no sólo la atención sino el cariño de sus autoridades, que de verdad se interesen en sus problemas y se comprometan en encontrarles solución. De no soltar las causas, los acuerdos y los compromisos. De gobernar juntos. De defender el progreso de Tuxtla.

“Si les preguntan en la encuesta: Aquiles Espinosa y Marcela Castillo es la respuesta.”