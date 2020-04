PDF a Word

En este tiempo en el que no puedes salir de casa, pero necesitas convertir un archivo de este tipo en uno editable, te traemos los pasos a seguir

Lucero Natarén / Aquínoticias

Continuando con los tutoriales útiles durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y respondiendo a la petición de unos seguidores, quienes comentaron tener dificultades para extraer información de archivos PDF, hoy aprenderemos como convertir un archivo de este tipo a un documento editable. Tan sólo hay que seguir una serie de pasos que te presentaremos:

Primero debes acceder al enlace que te proporcionaremos, trabajaremos con la página LovePDF, esta herramienta no es necesaria descargarla en tu computadora o en tu dispositivo móvil, puedes ingresar desde tu navegador.

Primero debes ingresar a la página: Clic

Posteriormente debes seleccionar el archivo PDF que deseas convertir a texto, aunque debes tener cuidado, porque si ese archivo esta escaneado, es decir, si el archivo contiene imágenes, no lo podrás convertir a texto.

En cuanto hayas seleccionado el archivo, tienes que dar clic en: convertir a Word y ¡listo! Tendrás el texto disponible para hacer con él lo que desees.

Por último, puedes compartirlo por correo o por alguna otra vía como WhatsApp.

Ahora, si después de crear tu archivo, deseas convertirlo nuevamente a PDF, no será necesario una aplicación. Si te encuentras trabajando desde una pc, sólo debes dar clic desde Word en Archivo/Guardar como, elegir el destino del archivo a guardar, y en el apartado “Tipo”, dar clic y elegir entre la lista de formatos, PDF y guardar.