Perdurar hasta volverse una tradición… coiteca

Por más de 50 años, doña Alejandrina Pérez ha mantenido un negocio en el que familias de Ocozocoautla se han abastecido por generaciones

Sergio Morales / Aquínoticias

En el municipio de Ocozocoautla se encuentra una tienda conocida no sólo por los del barrio, si no por gran la gran mayoría de la ciudad. Conversando con “Tía Alejandrina” como popularmente se le conoce, nos cuenta como persiste su tienda, como empezó la tradición y su actividad a la que se dedicaría gran parte de su vida.

Doña Alejandrina Pérez Sánchez nació en Coita, tiene actualmente 79 años, ¿Podría contarnos cómo empezó su negocio? “empecé con víveres pequeños, como el totomoste, chile curtido, coyol con dulce, la chicha de chilacayote, nuégados fritos y posteriormente como una tienda más amplia, con azúcar, sal y básicos.

La tienda lleva 52 años en “Barrio Nuevo” como se le conoce al barrio, ¿Cómo le ha ido con sus ventas?, hasta ahora “gracias a Dios hay venta, es baja, pero desde hace diez años que estoy viuda y me ha ido bien, me he sustentando poco a poco con mi negocito”.

La persistencia y dedicación

Tía Alejandrina ante la pregunta de ¿Qué es lo que más disfruta de su actividad? Menciona que le gusta atender a su gente, le gusta agradecerles, “Dios les bendiga por que aquí vienen a comprar, me saludan y yo no sé si les caigo bien o mal pero estoy con ellos”.

Con diverso surtido de dulces tradicionales, pan, también vende café y tascalate, debido a que tiene molinos le es más fácil comercializar, con casi 80 años esta desde las 7 de la mañana hasta la tarde noche en su local, ubicado en la calle primera avenida norte casi con esquina de octava oriente norte, como referencia a un costado del parque ecológico.