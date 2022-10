Periodistas de América Latina denuncian violencias ante Parlamento Europeo

En los últimos se ha documentado un mayor deterioro de la situación que sufren las y los los periodistas en México y Centroamérica

Bruselas, Bélgica.- En la sede del Parlamento Europeo se llevó a cabo la mesa de discusión «Journalists at risk in Central America and Mexico» (Periodistas en riesgo en América Central y México», donde se denunció la situación que viven las y los periodistas en la región por el aumento de la violencia durante el ejercicio de su profesión.

Para anunciar la mesa de discusión el Parlamento Europeo informó que en los últimos se ha documentado un mayor deterioro de la situación que sufren las y los los periodistas en México y Centroamérica. La región ha vivido una restricción del espacio cívico y democrático que se ha manifestado no solo en ataques a la libertad de prensa a través de leyes restrictivas, sino también en un aumento de la violencia.

El Parlamento Europeo informó que en lo que va de 2022, México ha registrado 13 asesinatos de periodistas, lo que lo convierte en el país más peligroso del mundo para el ejercicio de esta profesión. El asesinato de periodistas en México; el cercenamiento de la libertad de prensa en Nicaragua a través de una ley contra los agentes extranjeros; el abuso de los poderes del estado de emergencia en El Salvador en violación de los principios de legalidad y debido proceso; la detención de periodistas como el director de El Periódico en Guatemala.

Caso México

CIMAC ha denunciado las diferentes violencias que viven las periodistas como el acoso y hostigamiento sexual dentro de las redacciones, devaluación de su trabajo y el incremento de la violencia digital durante la pandemia, además de la violencia en las coberturas que las orillan incluso al desplazamiento forzado para no perder la vida. Tan solo en lo que va del 2022, 123 periodistas han sido violentadas ,por ello se vuelve de vital importancia el acompañamiento integral feminista que realiza CIMAC, la incorporación del enfoque feminista en las políticas de protección integral y planes de retorno seguro con enfoque feminista para las periodistas en desplazamiento forzado.

En el país la representación de las mujeres en medios no supera el 25 por ciento, además las periodistas se enfrentan a una constante imagen estereotipada, cosificada, sexualizada y revictimizada. Ante ello, CIMAC ha desarrollado la propuesta de Periodismo de paz para incorporar el enfoque feminista en la producción de las noticias.

En cuanto a la investigación da seguimiento a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres periodistas e incorpora las voces de fuentes de información de más mujeres, utiliza el lenguaje incluyente y respeta el testimonio e identidad de las víctimas. Además produce investigaciones de coyuntura que permitan el análisis desde su propuesta, como: «La violencia contra las mujeres durante la pandemia por Covid-19 vista desde los medios de comunicación«.

Durante la sesión se mencionó que estos son solo algunos ejemplos de la tendencia mucho más profunda y alarmante que enfrenta la región. Se dijo también que la reducción de espacios para la sociedad civil en México y Centroamérica es una «terrible realidad», especialmente para quienes están comprometidos con la democracia, la justicia, la rendición de cuentas y la transparencia.

En el panel estuvieron presentes de México: Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC y Camelia Muñoz Alvarado, periodista. De El Salvador, Carlos Dada, co fundador y director de El Faro.

“Ahora, después de apenas tres décadas de vida democrática, vuelve el autoritarismo a Centroamérica y con él los ataques a la prensa. […] El silencio no es una opción. Nuestra palabra es nuestro poder, nuestra contribución a nuestras comunidades y nuestro destino. Y debemos usar nuestra palabra para romper los monólogos del poder”. Carlos Dada

Es importante recordar que la agenda de medios y género dictada en el Capítulo J Mujeres y medios de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, señala estos objetivos estratégicos:

1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión

2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión

3. Erradicar la violencia contra las mujeres periodistas y comunicadoras