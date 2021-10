Persiste falta de certificados de defunción; Ssa toma cartas en el asunto

En Chiapas, el número de defunciones que se acumuló de enero a agosto de 2020 fue de 28 mil 633 personas, entre hombres y mujeres: INEGI

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Los problemas en cuando a la expedición de certificados de actas de defunción no se han restablecido, sin embargo, poco a poco autoridades de la Secretaría de Salud han ido solventándolas, pero quienes se dedican a los servicios fúnebres deben ir acompañados de familiares para expedirlas y no han podido restablecer el servicio en donde ellos hacían este proceso con la finalidad de que las familias no tuvieran que acudir al Registro Civil para realizar alguna solicitud.

Advierten que este problema no se había presentado en el 2020, sin embargo, para este año, los certificados que la Federación envío a Chiapas fueron mínimos comparado con el número de defunciones que se han registrado, pero que no precisamente significa que hubo más muertes que el año pasado.

“Por estadísticas les dan a los estados un número determinado de certificados o formatos, a Chiapas le tocaba un número como un promedio, se confiaron con esa estadística y yo siento que por ahí no se dieron cuenta que en esta tercera oleada iba a haber esa mortandad”, explicó Claudio Figueroa, prestador de servicios fúnebres.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas, el número de defunciones que se acumuló de enero a agosto de 2020 fue de 28 mil 633 personas, entre hombres y mujeres, siendo el COVID-19 la tercera causa de muerte.

De enero a agosto de 2020 fallecieron alrededor de 16 mil 841 hombres y 11 mil 792 mujeres, siendo la entidad, la sexta con más muertes en el país.