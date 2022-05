Personas siguen creyendo en «productos milagro», pese a ser doblemente peligrosos

Pese a las alertas de la Cofepris, las personas ponen en riesgo sus salud al comprar productos de dudosa elaboración, además del riesgo de no tratar correctamente el padecimiento por el cual lo consumen

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El ambulantaje no se limita a la venta de artículos de fayuca, se ha metido hasta en productos relacionados a la salud, lo que representa un riesgo para la población.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido alertas sanitarias para productos engañosos o mejor conocidos como «productos milagro», sin embargo, la venta de estos persiste y lo más preocupante -denuncia la ciudadanía- es que estos productos han comenzado a venderse en gran número en la vía pública, específicamente en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez.

“-Hay unos en la vía pública-, ahí no me gustan, no les confío, prefiero gastar un poquito más y hay veces que está más barato en farmacias”.

“Mucha gente lo consume, me imagino que si da resultados porque es natural pero hay médico ahí mismo, pasa uno a consulta”.

“Yo prefiero como compradora ir a un local establecido no en la calle porque ahí no sé qué me van a dar” expresaron ciudadanos mediante un sondeo rápido en la vía pública.

Y ante la demanda que tienen estos artículos por la población, en múltiples ocasiones la Cofepris ha alertado sobre lo que ofrecen, ya que prometen aliviar padecimientos sin ninguna evidencia técnico-científica y ha expuesto que estos productos son falsos medicamentos o “remedios” contra enfermedades que se venden sin la autorización o visto bueno de la autoridad sanitaria.

Al no contar con evidencia científica ni controles estrictos de seguridad en su fabricación, por lo cual pueden causar estragos en la salud de las personas.