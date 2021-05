Pide Alianza contra la Corrupción promover voto informado

Difunden material entre la ciudadanía para informar sobre derechos políticos en el contexto electoral

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A una semana de que se realice la jornada electoral, diferentes organizaciones civiles, que conforman la Alianza contra la Corrupción, hicieron un exhorto a los partidos políticos y aspirantes a un puesto de representación popular a no tratar de coaptar el voto el próximo 06 de junio por medio de dádivas económicas o de alguna acción que no permita una contienda justa y equitativa.

Las organizaciones Ligalab, Caleidoscopio, Coparmex, Transversa, Kintiltik, Diálogos Chiapas, que tienen entre sus líneas de acción el combate a la corrupción realizaron un pronunciamiento público.

En este pronunciamiento expresaron: “Para nosotras y nosotros es importante enfatizar que para ejercer una verdadera democracia se requiere de buenas prácticas de quienes aspiran a un cargo de elección popular; además, la ciudadanía necesita información clara y real para emitir un voto informado, observando que las propuestas de campaña sean viables y pertinentes, alejados de cualquier condicionamiento que impida la libertad de elección”.

Entre las acciones, que señalaron, estarán vigilantes que no se cometan es el condicionamiento del voto para la entrega de programas sociales, ocultar o rebasar gastos de campaña, no cumplir con su obligación de rendir cuentas y suplantar la identidad de grupos subrepresentados cuando realmente no se pertenece a ellos.

Las agrupaciones hicieron un exhorto también a la ciudadanía para que participe en la jornada electoral del 06 de junio y que su voto sea informado.