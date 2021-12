Piden refugiados haitianos mesas de diálogo con autoridades mexicanas

Denuncian que desde su llegada a Tapachula han sido agredidos, discriminados o detenidos por agentes migratorios a pesar de contar un trámite de asilo en proceso

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. La Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula, Chiapas, (integrada por tres mil personas, entre ellas mujeres y menores de edad) llamó a diversas autoridades mexicanas a establecer mesas de diálogo a fin de que sus necesidades y problemáticas sean atendidas, ya que desde su llegada a Tapachula, han sido agredidas, discriminadas o detenidas por agentes migratorios, a pesar de contar un trámite de asilo en proceso.

En conferencia de prensa, las y los integrantes de esta asociación solicitaron, en particular, al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yañez; al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Coamar), Alfonso Ramírez Silva; y al representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados (ACNUR) realizar una serie de reuniones para definir rutas que den respuesta a las agresiones de las que han sido víctimas por agentes migratorios.

Detallaron que los agentes migratorios han ejercido actos de discriminación, xenofobia y racismo contra ellos desde su llegada a Chiapas. “Los agentes toman nuestro dinero y teléfonos, maltratan a nuestras mujeres embarazadas y a sus hijos, nos rompen la documentación que permitiría garantizar nuestra permanencia en México y nos envían a la estación migratoria y en muchos casos somos deportados. A pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención”, dijeron.

Resaltaron que además la Comar no ha respetado los plazos legales para iniciar sus procedimientos de asilo, entrevistarlos, y dictar una resolución hacia sus casos, en suma, hay obstáculos para solicitar citas porque el sistema no funciona o no hay fechas disponibles, por lo que no pueden ser asesorados de ningún modo, por lo que se vieron obligados a vivir en condiciones de hacinamiento, con rentas arriba de los seis mil pesos, sin agua, comida o acceso a servicios de salud.

“Vemos que Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a las y los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia, no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta de documentos legales, y los hospitales de Tapachula no nos escuchan, por ello, nuestros hermanos y hermanas sufren mucho por razones de salud”, añadieron.

Enfatizaron que la Comar no las y los reconoce como refugiados, pues analiza sus casos desde una “perspectiva racista” y no les proporciona personas traductoras que consideren las razones de violencia y vulnerabilidad por las que salieron de su país de origen. Algunas de ellas, dijeron, son que la pandemia agudizó la pobreza extrema, la inseguridad, la inestabilidad política; y el crimen organizado ha tomado más fuerza, por lo que atravesaron ríos y caminaron largos tramos para salvaguardar la vida de sus familias.

Desde agosto de 2020, diversas caravanas de personas migrantes han salido de sus países para ir a México, pero quedan varados, debido a que la Comar no ha dado respuesta a sus solicitudes de refugio. De enero a agosto de 2021, esta instancia de acuerdo con organizaciones civiles, ha recibido 18 mil 833 solicitudes de protección de personas haitianas y centroamericanas, sin embargo, este organismo se encuentra desbordado en trabajo y con poco personal, pues fue reducido su presupuesto y tarda más de un año en dar respuesta a una petición, a pesar de que debe hacerlo en menos de 3 meses.

También mencionaron que la ACNUR les ha dado un “trato discriminatorio “, no les brinda ayuda y sólo tres por ciento de los haitianos son elegibles para recibir ayuda. “Atravesamos el mar, nos dirigimos hacia el norte. Hemos subido montañas; dormido en medio del lodo, hemos pasado hambre, bebido agua de lluvia para sobrevivir, visto cuerpos de hermanos y hermanas en el camino, muertos de agotamiento, o ahogados en los ríos, sin embargo, al llegar a México sufrimos el rechazo, hostigamiento y criminalización de las autoridades”, recalcaron.

Ante este panorama, demandaron a las autoridades ya mencionadas llevar a cabo una serie de reuniones con la intención de dar soluciones hacia sus necesidades, problemáticas y Derechos Humanos como migrantes. Diversas organizaciones civiles han alertado sobre estas situaciones que afectan a las y los migrantes ante distintas autoridades, pero nada ha cambiado, por lo que estiman que alrededor de 2 mil 61 personas migrantes han sido expulsadas a Guatemala bajo engaños y sin informar a sus consulados.

Cabe recordar que hace unos días, un primer grupo de migrantes centroamericanos y haitianos llegaron a la Ciudad de México y en su paso fueron agredidos y encapsulados por un alto número de policías, además de ello, alrededor de 59 migrantes fallecieron y otros 50 salieron heridos, entre ellos haitianos, debido a que iban en condiciones hacinamiento en la caja de transporte de un tráiler, cuyo conductor iba a exceso de velocidad y el vehículo terminó accidentado.