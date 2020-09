Piperos elevan precios aprovechando necesidad y desabasto de agua potable

Entre 250 y 600 pesos mensuales gasta en promedio una familia en el vital líquido

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Mientras la población tuxtleca sufre el desabasto de agua potable, piperos aprovechan la situación y elevan los costos de este servicio, argumentando que se debe al aumento del precio de la gasolina.

Habitantes de Tuxtla Gutiérrez que requieren del vital líquido deben destinar entre 250 a 600 pesos para la compra de agua a través de pipas, pero, además, a pesar de no contar con el abastecimiento por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), también pagan mensualmente su recibo de agua.

“Pagamos el servicio de agua, pero al no ser distribuida, tenemos que pagar también el servicio de pipas de agua, entonces me pregunto, ¿aplicarán descuentos? Porque no podemos estar pagando por un servicio que no tenemos y además estar destinando más dinero debido a la falta de agua potable”, refirió Paola Cordero, una ciudadana que se ha quedado sin el suministro.

Los precios por la distribución de agua en pipas, en el mes de julio oscilaba en los 500 pesos por 10 mil litros, sin embargo, hoy en día este precio ha incrementado hasta los 600 pesos por la misma cantidad.

“La de 10 (mil litros) le sale en 600 y la de 3 mil en 250–¿ha incrementado por el desabasto no? – No tanto, ha sido por el combustible que se ha estado elevando mucho, nosotros medimos nuestros precios de acuerdo al precio de la gasolina”, argumentó un vendedor de agua potable por medio de pipas.

Cabe recordar que, debido a la turbiedad del agua, el SMAPA ha informado a la población, que para más de una decena de colonias el servicio quedaría suspendido.

Aunque lo anterior corresponde a un tema de salud, también impacta de manera negativa a la misma ciudadanía quienes tienen que destinar más dinero para la compra de una pipa, pues, el agua es indispensable para todo tipo de actividades.