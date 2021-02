Playlist de sones amorosos para este 14 de febrero

El son jarocho es el resultado de una trayectoria histórica de la mezcla de diferentes culturas

Sandra de los Santos / Aquínoticias

No es solo el sonido de la jarana, el requinto, la guitarra de son o el arpa, son también los versos que hacen que los sones jarochos sean ideales para hablar de amor.

El son jarocho es el resultado de una trayectoria histórica de la mezcla de diferentes culturas. Aunque no todos los sones hablan de amor, hay muchas canciones de este género que lo hacen ¡Y de qué manera!

“Si algún día me has de querer te tienes que apresurar” dice Mono Blanco en el son “Se acaba el mundo” que tan a tono está para este 14 de febrero de pandemia. “Malhaya quién me dio a mí tanto amor para quererte”… “dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío” cantan “Los Vega”, otra de las agrupaciones muy conocidas de sones.

A propósito de que en unos días se celebrará el 14 de febrero, te compartimos está playlist de sones amorosos.

Se acaba el mundo. Mono Blanco

Vientos del mar. Los Vega

Malhaya. Mono Blanco

El son sin fin. Los cojolites

La bruja.