Playlist para festejar a las y los niños en su día

La música es un buen estimulante para la imaginación, disfrutar la vida y la infancia

Sandra de los Santos / Aquínoticias

¡Qué payasos!

Es una agrupación que nació en ¡1982! Con rock “para niños y no tan niños”. En sus presentaciones se caracterizan de payasos.

Monedita de Oro

Aunque su ritmo es contagioso por lo que se han hecho más conocidos los “Monedita de oro” es por la letra de sus canciones, que se meten a la cotidianidad de los niños y niñas.

Patita de Perro

En una entrevista para la Jornada, describieron así a los músicos poblanos: “Críticos del entorno, de la enajenación televisiva, del consumismo y la violencia, con abierta postura izquierdista, Los Patita de Perro no se parecen a otros grupos para niños, prácticamente no hay otra agrupación atrevida en sus letras sin ser grosera; enérgica, pero no violenta; humorista, pero no hueca; educativa, sin ser solemne; o imaginativa y sencilla, pero lejos de lo ñoño”.

Bandula

Es una agrupación que combina sones jaroches, son cubano y hasta reggae jamaiquino para darle música a las y los niños.