‘Podemos sentir placer sin tener que reproducirnos’: vivir la menopausia sin tabúes

Este 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia, especialistas coinciden en que hablar de la etapa en la cual la menstruación llega a su fin debe hacerse sin estigmas

Luz Rangel / La Lista

Sudoraciones nocturnas que causan insomnio, vértigos, mareos que quitan las ganas de levantarse en las mañanas son algunos de los síntomas de la menopausia que le advirtieron a Reina Reyes hace dos años. Está a punto de cumplir 50 y su periodo menstrual va y viene pero no le parece un tabú, sino un tema del que se debe hablar para no vivir esta etapa en soledad.

“Hace unos dos años comencé con algunos cambios que, de repente, no entendía. Y, al igual que muchas otras mujeres, intenté buscar información, buscar ayuda porque llega un momento en el que te sientes sola. En Facebook, en Google, algún grupo, alguna página, pero no me sentía cómoda con lo que se estaba diciendo”, dice en entrevista con La-Lista.

La premenopausia para Reyes coincidió con la pandemia de Covid-19. Ella considera que muchos síntomas de las mujeres en esa condición se agudizaron por el confinamiento, lo que hizo más necesario estar en contacto aunque fuera de forma virtual.

Fue así que en noviembre de 2020, la pedagoga mexicana que vive en Los Ángeles se animó a crear el grupo de Facebook “Nosotras y la menopausia; consejos para vivir mejor”. Desde entonces, se encarga de moderar la conversación y de realizar publicaciones con fuentes de información confiable.

“No podías ir al médico porque la prioridad era la contingencia y no podías salir y encontrarte con otras mujeres para compartir esto por el encierro. Entonces decidí hacer hacer un grupo para que quienes estuvieran como yo, buscando información, pudieran encontrarla de una manera segura y, sobre todo, en un espacio donde se pudiera encontrar esa mano amiga”, cuenta sobre la comunidad conformada por 4 mil 500 mujeres de diferentes países.

Menopausia: síntomas y tratamiento

La menopausia es un proceso natural en toda mujer y persona menstruante y se define por la ausencia del sangrado menstrual por 12 meses. En las mujeres mexicanas la menopausia ocurre en promedio entre los 47 y 49 años. Le sigue la postmenopausia, el periodo comprendido a partir de la menopausia y hasta que ocurre la muerte.

“Para decir que es una menopausia, se tiene que haber descartado alguna otra causa que esté condicionando esta pérdida del periodo menstrual”, explica la ginecóloga Jessica Jarumi Martínez, egresada de Urología Ginecológica de la Universidad de Guadalajara, en entrevista con La-Lista.

Aunque el fin de la regla sea la manifestación más evidente de la menopausia, suelen acompañarla otras modificaciones físicas, psicológicas y sociales. Por ello, especialistas recomiendan el acompañamiento entre pares y acudir a consulta médica.

El decreto del 18 de octubre como Día Mundial de la Menopausia fue una decisión tomada en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIA), desde 2009 para sensibilizar y crear políticas públicas.

En México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012, para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia (cinco años previos y el año posterior a la menopausia) y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica. En esta se establecen las medidas de prevención en los servicios de salud, debido a que esta etapa suele estar relacionada con otros padecimientos.

Después de la menopausia, el cuerpo produce menor cantidad de las hormonas estrógeno y progesterona y esto puede afectar la salud y causar síntomas, como bochornos, pero se pueden tomar algunas medidas para proteger la salud y aliviar los síntomas.

“Existen síntomas que los podemos clasificar en genitourinarios, como la resequedad o comezón vaginal, dolor con las relaciones sexuales o aumento en la frecuencia de ir al baño; vasomotores, como los llamados bochornos, estos calores que llegan repentinamente aunque no estén haciendo una actividad física y el clima sea frío; y del patrón del sueño, principalmente, insomnio o que no descansan a pesar de conciliarlo”, detalla la especialista.

Tener una buena alimentación y realizar actividad física pueden ayudar a que los síntomas disminuyan y, con ello, mejorar la calidad de vida, agrega. En algunos casos, cuando las manifestaciones de la menopausia son muy severas, hay que realizar una evaluación de la paciente para determinar si es viable una terapia hormonal.

El climaterio se confunde comúnmente con la menopausia, pero este abarca un periodo más largo, inicia desde la premenopausia y se extiende más años. Se considera que es el proceso de envejecimiento durante el cual una mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva y presenta síntomas considerados parte del Síndrome climatérico.

En México existían 3.3 millones de mujeres entre 45 y 49 años en 2020, según el Censo de Población realizado por Inegi, y,las mujeres de 45 años y más suman 18.9 millones en el país.

“Es sólo el final de la vida reproductiva, pero no de la vida de las mujeres”, indica la ginecóloga obstetra Elain Rivera, con especialidad en el Hospital Gineco-Obstetricia No. 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”, del IMSS.

La especialista afirma que esta etapa también se puede experimentar en plenitud.

La mirada machista de la menopausia

La estigmatización de la menopausia desde el sexismo y el machismo lleva años. Frases como: “útero que ya no da hijos, da problemas”, aluden a las mujeres en la menopausia y les atribuyen una carga de cualidades negativas por esta etapa en su vida.

Robert Wilson, un ginecólogo de Brooklyn, afirmó en un artículo de 1963: “un hombre permanece hombre hasta el final. La situación con la mujer es muy diferente. Sus ovarios se tornan ‘inadecuados’ en una fase de la vida relativamente temprana. Es el único mamífero que no puede continuar reproduciéndose luego de la mediana edad”.

Reyes, la creadora del grupo de Facebook, advierte: “a este lenguaje que discrimina y que daña, nosotras como mujeres somos las primeras que debemos de quitarlo, no permitir decírnoslo a nosotras mismas y reconocer cuando el otro nos está hablando de esa manera.”

Con Reyes coincide Partería Morada Violeta, un centro de atención integral sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres que brinda información. Por ejemplo, hubo un caso de una paciente de 62 años de edad que tras haberse separado de su pareja, quería experimentar con juguetes sexuales, demostrando que es falso que la vida sexual de las mujeres termina con el climaterio.

“Se me hace súper bonito que mujeres de estas edades tengan interés porque es sobreentendido en nuestra sociedad que una vez que dejas de menstruar ya no debes tener sexo. Pero nosotras podemos tener placer sin tener que reproducirnos”, cuenta Hannah Borboleta, directora de Partería, en Morada Violeta, en entrevista con La-Lista.

Morada Violeta está construyendo un taller de menopausia colectiva para que sea un proceso con dignidad.

“Yo creo que para vivir una menopausia digna sería necesario tener información sobre las posibilidades de lo que te puede pasar. Y también, por otro lado, una atención que nos haga sentir que nosotras somos el centro de la toma de decisiones”, comenta Borboleta.

Al grupo de facebook también llegan cada día más mujeres en busca de acompañamiento, conscientes de que cada persona vive el proceso de la menopausia de una forma única.

“Cada mujer, creo yo, tiene una forma especial de sentir la menopausia. Ninguna la vive igual a la otra, por eso es que sólo podemos escucharnos, acompañarnos”, señala Reyes.

Este artículo fue publicado originalmente en La Lista