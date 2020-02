Policías extorsionadores, sueltos por Tuxtla

Pese a que diversos ciudadanos han reportado presuntos actos de corrupción por parte de elementos de tránsito, el secretario de seguridad y tránsito municipal, Alexis Zuart Córdova, dice desconocer dichas quejas, no obstante, pide denunciar de ser víctima de estos delitos

Ana Lizbeth Leyte / Aquínoticias

Constantes denuncias ciudadanas han exhibido los presuntos actos de corrupción por parte de algunos elementos de tránsito, quienes buscan multar a los conductores sin tener un motivo para hacerlo, además de no llevar a cabo los protocolos para notificarle a la ciudadanía el motivo por el cual están siendo infraccionados.

“Me multaste, me quitaste mi licencia pero ¿cuál es la falta administrativa?, me la tiene que leer el señor, me quitó la licencia -sí, esa me queda como garantía-“, denunció un ciudadano inconforme con el actuar de elementos de tránsito municipal en Tuxtla Gutiérrez.

Presuntos actos de corrupción y no actuar dentro del marco de la ley, ha ocasionado que a 174 de los mil 201 elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez se les haya iniciado un procedimiento para darles de baja en sus funciones.

“No quiere decir que todos ellos tengan un motivo de corrupción, sino tal vez en algún momento no coincidió el tema socioeconómico o tienen problemas que lo evalúan, es como el centro de certificación y confianza dice que no es apto por ciertas condiciones, es confidencial, se cuida la integridad porque es su integridad como tal”, Alexis Zuart Córdova, secretario de seguridad y tránsito municipal.

El funcionario desconoció las denuncias de presuntos elementos de tránsito que portan uniforme de la dependencia, pero que ya no laboran en ella, esto con la intención de extorsionar a la población, sin embargo, hizo un llamado a quienes sean víctimas de estas prácticas para emitir su denuncia a las instancias correspondientes y así se pueda dar seguimiento a estos casos.

“Tenemos como tal un antecedente un inmediato donde se actuó de manera contundente, existe un video en donde tres policías estaban actuando de manera incorrecta, dos están en el Amate y uno tiene una orden de aprehensión y está huyendo, hay denuncias y procedimiento iniciados”, indicó Zuart Córdova.