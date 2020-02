Policías persisten en “fabricar” culpables

El Frayba solicita al Juez de Control de Villaflores a que, en la próxima Audiencia Intermedia, considere la tortura, las pruebas ilícitas y las faltas al debido proceso para dictaminar la libertad de Yonny Ronay Chacón González, actualmente privado de su libertad, acusado de los delitos de homicidio calificado y violencia con robo agravado

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) documentó que Yonny Ronay Chacón González, un joven de 21 años de edad, originario del municipio de Cintalapa y estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz en la Universidad Maya en Tuxtla Gutiérrez, es víctima sobreviviente de tortura y otros tratos inhumanos.

Estas violaciones de derechos humanos, presuntamente son perpetrada por elementos de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto, bajo la conducción de Ministerios Públicos de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

El día 13 de marzo del 2019, Yonny Ronay fue privado arbitrariamente de su libertad, en un retén policíaco ubicado a la altura de La Pochota.

El Frayba asegura que, durante una inspección de rutina, sin motivo de su detención, siete u ocho agentes vestidos de civiles, que estaban armados, lo bajaron del automóvil donde viajaba de regreso a su casa.

Posteriormente, le taparon el rostro con su camisa, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a un lugar, en donde después supo que era la Fiscalía de Alto Impacto. También privaron de su libertad a las personas con las que él se trasladaba.

Según testimonios de Yonny Ronay, a él le torturaron en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto durante la noche del 13 de marzo de 2019, ahí lo sometieron a castigos.

Posteriormente, lo ingresaron en otro lugar, donde ejercieron humillaciones y comenzó el interrogatorio con la finalidad de inculparlo de un robo. También le vendaron los ojos e intensificaron la tortura física: cachetadas, tablazos en piernas y costillas, golpes con un trapo enrollado en la mano, asfixia con agua y toques eléctricos.

El día 14 de marzo del 2019, Yonny Ronay, fue exhibido públicamente con armas de grueso calibre en redes sociales y en periódicos de circulación del estado, como integrante de una banda delincuencial. Con este hecho, no se le garantizó el derecho a la presunción de inocencia, violentando el derecho al debido proceso.

El día 15 de marzo del 2019, el Fiscal del Ministerio Público, José Francisco Gómez Arias, le decretó la libertad como imputado, bajo carpeta de investigación. Sin embargo, al salir de la Fiscalía de Alto Impacto, Yonny Ronay fue privado arbitrariamente de su libertad -por segunda ocasión-, por parte de integrantes de la Policía Especializada, que participaron en su primera detención.

En esta ocasión, con una orden de aprehensión solicitada en la misma fecha, a las 10 de la mañana, por Daniel Arellano Camacho, Fiscal del Ministerio Público del municipio de Villaflores.

Yonny Ronay fue inmediatamente subido a una camioneta y trasladado al municipio de Villaflores. Durante el camino fue nuevamente torturado por los agentes aprehensores.

Llegaron a un lugar con apariencia de morgue ya que había planchas metálicas y lavabos. Ahí, lo obligaron a quitarse la camisa y le vendaron los ojos. Él se encontraba esposado.

Posteriormente, lo enrollaron en una llanta y le comenzaron a asfixiar con una bolsa de plástico que tenía una sustancia picante; mientras, le preguntaban para quién trabajaba y cosas relacionadas con un robo y un homicidio.

Según su testimonio, en el lugar que parecía la Fiscalía de Villa Flores, le tomaron fotos, datos y no fue hasta la primera audiencia que pudo tener contacto con su familia.

Las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Yonny Ronay, evidencian la persistencia de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos como práctica sistémica en Chiapas, vinculada a la no garantía de los derechos a la seguridad e integridad, así como la vulneración del derecho al debido proceso.

El Frayba insta al Juez de Control de Villaflores a que, en la próxima Audiencia Intermedia a realizarse, el 11 de marzo de 2020, considere la tortura, las pruebas ilícitas y las faltas al debido proceso para dictaminar la libertad de Yonny Ronay Chacón González, actualmente privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 08, en Villaflores, acusado de los delitos de homicidio calificado y violencia con robo agravado.