Polígrafo Político / Darinel Zacarías

¡Potencializar el Discurso!

“Lo peor es crearse tantos enemigos por esa lógica de que el que no está conmigo es fascista o enemigo. Me parece que es un feo modo siempre de dividir”

Joaquín Sabina

Una posible alternativa política denota desesperación como oposición, PRI ve posibles alianzas para proceso electoral en 2021; PAN pide construir agendas y PRD exige propuestas.

Todos ellos, aspiran regresar al escenario por sus fueros. Se ofrecen perdón, se sanan las heridas y hacen borrón y cuenta nueva. La presa es los del instituto guinda y sus aliados.

Morenistas tienen una gran preocupación, su partido se fragmenta en grupos, se trivializa como ocurriera cuando estuvieron en el PRD.

Por ahora pelean la dirigencia nacional, algo que debían resolver institucionalmente.

Habrá que ver cuando quien tenga el control de Morena empiece a intentar procesar la selección de candidatos a 15 gubernaturas en juego en 2021 y más de un millar de alcaldías.

Augura ser una contienda épica y eso, los que se dicen ser oposición ya lo capitalizan.

Se esparce que el frente amplio ya inició su construcción y aunque a nivel federal aún es incierta esta alianza para las diputaciones federales, en la mayor parte de los estados ya se está conformando junto al PRI.

Y Chiapas, en especial la Costa Chiapaneca y Tapachula son el claro ejemplo, en ese sentido nos cuentan que el “Camaleón” Diego Valera y César Amín se reunieron hace poco en un restaurant de la otrora Perla del Soconusco con el líder del PAN Carlos Palomeque Archila.

Emmanuel Manzo, Ezequiel Orduña, y Emmanuel Nivón son otros políticos con los que Palomeque Achila ha sostenido pláticas; acá es importante mencionar que a nivel nacional el PAN, dicen ser la principal fuerza política de este bloque opositor, he ahí la importancia de que el líder panista realice estos encuentros y con ello, dar señales de que el frente va agarrando rumbo.

Se dice también, que desde el CEN del PAN ya hay pláticas para que José Antonio Aguilar Bodegas sea quien encabece la candidatura a diputación federal o en su caso a presidente municipal.

Por lo que en la costa chiapaneca el frente ya es una realidad, pues Movimiento Ciudadano participa activamente con Acción Nacional, a esta alianza sólo le falta lo que se da como un hecho, la participación del PRD, que está en su proceso de elección de su dirigencia.

Que por cierto, el CEN del PRD atrajo dicho proceso, por la supuesta intromisión de fuerzas ajenas al partido, con lo que el frente estará completo.

Los puentes que se están tendiendo por los distintos actores y partidos políticos, hablan de una madurez colectiva que busca no sólo ganar una elección inmediata, sino tener un proyecto que genere beneficios para toda la sociedad.

Serian entonces los llamados políticos de oposición que mutarán y cambiaran de piel y de doctrina. Serán los llamados eclécticos electorales que pretenden hacer frente a la gran alianza de Morena, PVEM y PT.

Lo cierto es que la vida política por la que atraviesa el país está fracturada. Persiste una polarización ideológica y quien tenga más saliva, tragará más pinole dice la máxima popular.

Habrá que potencializar el discurso, mejorar el análisis con una inteligencia más prudente. Metódica y persuasiva.

Hoy, la arenga radical consolida el núcleo duro del partido oficial en turno, pero es excluyente y antagoniza con el resto de la tribu y eso deberá ser entonces el punto de inflexión para quienes deseen vender una nueva manera de gobernar.

Lo malo es el reciclaje al que deberán requerir, porque parecen no encontrar buenos representantes a cargos de elección popular.

La bandera a seguir es la de rechazo del modelo transformador, el cual enfrenta hoy los estragos de una pandemia devastadora que va traer paralelamente costos políticos y electorales.

Ante esa crisis económica, no se descarta se descarrile. Y los de la cacaraqueada oposición, lo saben.

PD1: En Unión Juárez el edil ya no quiere queso si no salir de la ratonera. Mantiene un municipio sumido, abandonado. Dos años de completa apatía, este fin de semana fue exhibido por no contar con ambulancias en buen estado para auxiliar a una familia que se intoxicó.

Y para variar fue exhibido de mantener escondidas varia centenares de cajas de huevos que deberían ser entregadas como ayuda alimentaria y ante que al ser descubierto empezó a repartir ¿Pero qué creen? Los huevos estaban ya podridos.

¡A Doni se le pudrieron los huevos! Leía en una cabeza de la nota periodística.

Y ya para alegrar su fin de semana de este alcalde cerrero, sus policías municipales ocasionaron caos en el municipio vecino de Cacahoatán. ¡Juzgue usted!

¿Quién dijo que tengo sed?