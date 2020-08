Polígrafo Político / Darinel Zacarías

¡Medir el terreno!

“El palacio está en llamas, tu general arría mis banderas, las fieras entran en la catedral (…) la reina se ha pasado al enemigo y yo, rezo para que los trenes se equivoquen de estación”.

Joaquín Sabina

El alquimista regresó otra vez a sus andadas, nuevamente lanzó golosinas para entrenar a la opinión pública y por si fuera poco, medir el terreno rumbo a las elecciones intermedias 2021.

Hacer caos y causar sobresaltos en la jungla es su especialidad. Por eso lo motejan como el rey de la alquimia electoral.

Es el estratega que comanda la tropa esmeralda y que se le reconoce su cercanía y amistad con el promotor de la cuatroté.

Luego de que se operara salir a escena, Carlos Puente Salas ojeó bien el guión y en la palestra robó reflectores.

El infalible anuncio alborotó la jungla. Fue puntual y al grano, la instrucción era clara: El Partido Verde Ecologista de México ira sólo en las elecciones del 2021, para la elecciones de ayuntamientos.

No establecerán alianzas, frentes, o coalición alguna era el encargo que debería proclamar en la arenga. Y con ello, despertar las especulaciones, una vez esparcida la gollería.

Pero para la perorata debería llevar alguna frase axiomática y la compendió ¡El verde, sólo requiere una alianza ciudadana!

Puentes Salas, líder nacional de ese grupo político dejó muy claro que este tiene la capacidad y la fuerza para contender sin alianzas ni frentes.

En su mensaje fue muy enfático “Hoy más que nunca el Verde se encuentra fuerte y unido, y será un buen trabajo, nuestra determinación y la confianza de la gente lo que nos permitirá alcanzar el triunfo en ayuntamientos y alcaldías rumbo a 2021”.

Sin embargo, habrá que analizar bien el panorama y la estrategia. No sé trata de entender el mensaje en forma tácita.

Hay que analizar de manera detallada los diferentes escenarios. Hablan en primera instancia de que en elección de ayuntamientos el PVEM irá sólo, pero en otros cargos de elección popular como diputaciones o gubernaturas, irán en amasiato con el partido del poder en turno.

Sin embargo en Chiapas el alquimista parece que logró diseñar una estrategia que beneficiará en mucho al instituto político guinda y en esa tesitura explicó las grandes ventajas de coaligarse en por lo menos una docena de municipios.

Entre ellos destacan: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal y otras seis demarcaciones más del estado chiapaneco.

Por ahora nada de sobresaltos, ni de andar con actitudes triunfalistas. En política el tablero cambia, lo cambian. Las piezas se sacrifican de un momento a otro y el futuro es incierto.

Y luego de ese anuncio de rastreo electoral, en muchos municipios parece que sirvió para enfervorizar a toda una horda de suspirantes.

Pero como diría un amigo, esos sólo se bañan en el pasado cuando quieren ser candidatos a alguna presidencia municipal.

Las candidaturas, sépanlo, se concretan por acuerdos políticos, no por paludismos políticos prematuros.

A muchos de ellos, ni en su cuadra los conocen, es más ni sus propios chucos les mueven la cola.

La dirigente estatal Valeria Santiago anda ya operando fuertemente y tomando protestas en las dirigencias municipales, para fortalecer su instituto político, no se duerme en sus laureles y sabe que la campaña viene cerca ya.

¿Por ahora el anuncio verde es para vender caro su amor o para medir el terreno? Amable lector, usted tiene la última palabra.

PD: El Gobernador Rutilio Escandón sigue invirtiendo en educación y esta vez asistió a inaugurar obras y entregar equipo de cómputo en el Plantel 40 “Las Águilas”, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte Chiapas). Junto al director del Cecyte Chiapas, Sandro Hernández Piñón, el mandatario manifestó que con voluntad y trabajo honesto se generan ahorros que se invierten en acciones como esta, donde se entregaron 26 computadoras, andadores, una plaza cívica y un domo para que la comunidad estudiantil y docente realice en instalaciones dignas sus actividades educativas, deportivas y recreativas. ¡Muy Bien!

PD2: Lamentablemente la delegación de educación en Tapachula desapareció. Todo trámite referente a la Secretaría de Educación tendrá que realizarse en la capital del estado.

Esta actitud en nada beneficia a la región Soconusco, mayor tiempo, mayores recursos y de lo engorroso, no digamos.

¡Alisten cuotas, café molido, rambután, chocolate y demás enseres para agradar a la burocracia de esta dependencia!

¿Quién dijo qué tengo sed?