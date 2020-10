Polígrafo Político / Darinel Zacarías

¡Hartazgo en Huehuetán!

“No permita la virgen que tengas poder, sobre lágrimas, egos, haciendas (…) No te pases un pelo de listo, no inviertas en cristos, no te hagas el tonto”

Joaquín Sabina

En Huehuetán el horno parece no estar para bollos, la ingobernabilidad y el hartazgo que prevalece en la comuna es insostenible.

La alcaldesa Victoria Guzmán Reyes está siendo acorralada y parece que su Cabildo se decidió ponerle el cascabel al gato y denunciar una serie de atropellos y actos deshonestos.

Pese a que Victoria Guzmán Reyes y su hermano Saúl de los mismos apellidos son sindicados por diferentes procesos de corrupción, se ufanan de un manto protector e influyente en la política de la cuatroté.

Y es que reza la sentencia popular que “Cuando el rio suena es porque piedras trae” por ello, la Auditoría Superior del Estado (ASE) atrajo las denuncias del Síndico y regidores y detectó diversas irregularidades en las arcas municipales.

Inclusive, se sabe que también ya realiza trabajos de investigación la misma Fiscalía General del Estado (FGE) por las múltiples denuncias e inconformidades que prevalecen en Huehuetán.

Hace unas horas en se requirió una reunión extraordinaria a petición del Cabildo, bajo una sola premisa: solicitar la destitución inmediata de la alcaldesa Victoria Guzmán Reyes.

En el entendido de que es un procedimiento riguroso que deberá cumplirse, no se descarta que tanto Victoria como su hermano Saúl sean llamados al banquillo de los acusados.

Para nadie es un secreto que hoy en Chiapas acabó el influyentísimo y compadrazgo, los virreinatos y demás protecciones.

Sobre todo porque Victoria Guzmán Reyes es de extracción morenista y ese instituto político representa el gobierno federal y estatal, desde donde se ha pronunciado de manera repetitiva que no se van a tolerar actos escabrosos que laceren la ideología de la sonada Cuarta Transformación.

Victoria Guzmán Reyes desde su arribo a la administración municipal en Huehuetán ha promovido una política de encono, cerrazón, apatía, pero sobre todo de saqueo descomunal.

En las diversas investigaciones figura su hermano Saúl Guzmán Reyes el principal operador y mano que mece la cuna. No se hace nada, sin que él lo instruya.

Saúl es la especia de mente perversa que maneja todos y cada uno de los movimientos donde se genere paga.

Rasura, infla, manipula, altera y hace una serie de pillerías con el erario público, bajo el contubernio de su hermana, la alcaldesa.

Una vez entregadas las denuncias sustentadas del Cabildo de Huehuetán y las investigaciones tanto de FGE y del proceso que realiza ASE, el Congreso deberá determinar el destino legal de Victoria Guzmán Reyes.

Y entonces, si la presidenta municipal no logra probar su inocencia de las denuncias en su contra, deberá ser desaforada y por consiguiente enfrentar la justicia.

Entonces, sería la Fiscalía quien consignará al juez penal del Poder Judicial para poder girar orden de aprehensión en contra de la sindicada y posteriormente llevar su proceso desde las frías celdas de algún penal.

El tema es sumamente delicado, se le salió de control a la alcaldesa y más allá de que se quiera minimizar el tema o tratar de desvirtuarlo, debería la inculpada actuar con inteligencia, de lo contrario su petulancia o ignorancia terminarán por soterrarla.

Y Morena no está en ánimos de aguantar este tipo de trebejos legales, que lo único que dejan al descubierto es contradecir la ideología obradorista.

PD1: El sigilo y la operación cicatriz que vienen trabajando en Cacahoatán, es bastante quirúrgico. Los lobos esteparios tejen fino y cuidan los efectos colaterales. El nuevo Comité Municipal del PVEM en la villa de las Hortensias es muestra de que no se duermen en sus laureles y están cuidando cada detalle rumbo al escenario 2021. Una política incluyente, que sume y que promueva unidad es lo que abonará al proyecto del joven político Erick Raúl. En plena fiesta electoral, los lobos mutarán a búfalos y su pericia será mucho más precisa. ¡Lo sostengo!

PD2: En Tapachula parece que nada le cuaja al “Dactor” Isidro, nuevamente el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas confirmo el decreto emitido por el Congreso de Chiapas, por medio del cual se designó Presidenta Municipal Sustituta de Tapachula a Rosa Irene Urbina Castañeda. Como dirían los Cadetes de Linares “Aquí no hay novedad (…) Todo sigue igual, como cuando estabas tú”.

¿Quién dijo qué tengo sed?