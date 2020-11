Polígrafo Político / Darinel Zacarías

¡Juntos, pero no revueltos!

“Yo no tengo tiempo para los enemigos, hay demasiadas ciudades por ver, demasiadas mujeres por conocer, demasiados libros por leer y canciones por escribir como para pararme a pensar en mis enemigos. Eso crea odios, porque a los miserables les encanta que tú les contestes y también seas un miserable, y si ven que realmente no tienes tiempos les pareces muy pretensioso, y no es eso, es sólo respeto a uno mismo”

Joaquín Sabina

Lo que acaparó los reflectores en las últimas horas es la aprobación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ir en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el escenario 2021.

Informe que corroboró Bertha Luján, quien preside el Consejo Nacional de Morena.

Por ello, el instituto político guinda aprueba entonces que la representación legal de morena pueda suscribir convenios de coalición flexible, parcial o total o contender bajo el esquema de candidatura común o alianza partidiaria.

Lo anterior, con los partidos nacionales del trabajo y verde ecologista de México, así como con los partidos políticos afines al proyecto político de la Cuarta Transformación, para contender en los procesos electorales 2020-2021.

El nuevo dirigente de Morena, Mario Delgado ya dijo que en los estados de Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León se respetará el llamado “Acuerdo” para ir en coalición o candidatura común con los institutos políticos ya mencionados.

En otros estados como Chiapas, Mario Delgado fue muy claro al decir que, para evitar encono y discrepancias, el tema de las políticas de alianzas recaerá la decisión entre la militancia.

Así que, en Chiapas, para evitar desacuerdos y divisionismo ya dijo el líder nacional que buscarán los mejores acuerdos y coyunturas, para no crear un caos a la hora de diseñar las alianzas.

El cónclave de este fin de semana fue la pieza clave para definir el rumbo del escenario 2021 en Chiapas y donde la indicación fue que el partido vino seguirá siendo la primera fuerza política en el estado.

Lógicamente el partido de la tropa esmeralda estaría pactando ocupar la segunda fuerza, pues no hay que olvidar que este instituto deberá seguir sosteniendo su registro nacional.

Y deberá acaparar cerca de un millón 200 mil votos para garantizar su cometido y el mayor voto duro seguramente saldrá de Chiapas.

¡Ojo! los alquimistas saben que el instituto verde aritméticamente no le conviene ir en alianza, su mayor fortaleza es que cuenta en Chiapas con estructuras sólidas.

Su mayor debilidad y amenaza es precisamente esa lucha por sostener su registro nacional.

Lo que es un hecho ya, es que el PVEM y PT serán compañeros de fórmula en las 13 diputaciones federales y en la locales de las 24, se consideran menos de 10 en las que vayan en alianza.

En las alcaldías consideradas las joyas de las coronas, fueron cedidas al nuevo mayoral de Chiapas. Así fueron los acuerdos y así se ratificaron este fin de semana luego de la visita a tierra coleta.

Por ello, en Chiapas los municipios que irían en alianza son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Palenque y Tapachula.

No se debe caer en confusiones ni en especulaciones, quienes consideren que todos estos acuerdos y coyunturas son de beneficio para los del instituto guinda.

Nada de triunfalismos ni de cuentos de ficción, en Chiapas y sus aldeas el escenario es distinto y distante.

Acuerdo es que en ayuntamientos se van a limitar a ir en alianza con menos de 15 alcaldías. Agregue a dos institutos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Será en figuras de “candidatura común” porque la ley marca que es la más flexible.

Y se habla de que pueden ser hasta en 31 alcaldías, que significa el 25 por ciento del total, como suscribe la ley.

Sin embargo, los pactos, cuotas de control y de poder se diseñan y se ejecutan para ligas de mayor envergadura. No hay cabida para caprichos, berrinches y deseos.

En ese concilio hubo preguntas de todo tipo, la idea era despejar dudas, conjeturas y acabar con rumores.

Se pactó, se ratificaron acuerdos, se tomaron decisiones y por supuesto que se corrigieron o enmendaron errores.

La idea de que los ediles actuales de Morena no buscaran la reelección incomodó a muchos, pero se signó que así será. Acabarán su encomienda y listo.

¡Ah! En la lista de requerimientos y de negociaciones se estipuló que el jefe del bloque de los “gordos” Ciro Sales Ruiz será ratificado como líder de Morena en Chiapas.

Los que habían hecho acuerdos y negociaciones con él, ya podrán estar tranquilos. El asunto es que les cumpla.

La decisión está tomada, la repartición del pastel es la demora.

PVEM y Morena con sus ideologías abismales parece que derraman miel a diestra y siniestra.

¡Contentura pura!

Cambio: Sale Santo Tomás y entra Maquiavelo. El fin justificará los medios.

PD1: En Cacahoatán Erick Zárate sigue construyendo un proyecto incluyente. Se mueve con sigilo y promueve una agenda de política fresca y renovadora. Sabe que no son tiempos de pronunciamientos triunfalistas, ni de caer en enconos ni rabietas. Avanza, lento, seguro y callado. Así lo instruyen los verdaderos cánones de la política.

¿Quién dijo qué tengo sed?