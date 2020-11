Polígrafo Político / Darinel Zacarías

¡Sin tanto ruido!

“Pero en el barrio había un general que para colmo lo vio salir de noche a probar buscarle tres patas a las gatas y dos peras al olmo para merendar”.

Joaquín Sabina

En política se aplica a la letra esa locución de ¡El fin justifica los medios! Y no creo exista un paladín en estos tiempos que opine lo contrario.

Por supuesto que si hablamos de pragmatismo no siempre será buen consejero en política, pero en los escenarios electorales, los alquimistas saben que lo que precisa es ganar, sea como sea.

Pese a supuestos pronunciamientos de quienes forman el ala dura del partido guinda, sobre no desear ningún amasiato con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), parece que la alianza y sus negociaciones avanzan de manera considerable.

Chiapas nuevamente acapara reflectores y tal parece que los acuerdos cupulares y las decisiones coyunturales rumbo al ejercicio electoral 2021 están ya autorizadas por quienes tienen el control político.

Será el 23 de diciembre cuando venza el plazo para que los partidos políticos notifiquen al INE su intención de aparecer juntos en la boleta de 2021 y entonces se habrá de consumar el amasiato político que muchos morenos se niegan a ceder.

Y para mí, eso que anunció Mario Delgado sobre las alianzas y la estrategia de instalar mesas de trabajo en todo el país para definirlas, tanto a nivel local como nacional, es la cara al disimulo.

La estrategia operativa con que se mueve siempre el PVEM es aplaudible, su principal artífice y considerado el rey de la alquimia electoral en Chiapas, logró tejer una coyuntura que permitirá una vez más lograr salvar su registro y de paso, ayudar al mandamás del país.

Coincido en que el Presidente efectivamente, necesita de los votos de los senadores del PVEM y de su próxima fracción parlamentaria en la cámara baja.

Por esto, en Chiapas la figura que deberá utilizarse en el escenario 2021 será la de Candidatura Común y donde podrá usted ver juntos de entrada a Morena, PVEM y PT, a ello se sumarían: Chiapas Unido y Mover a Chiapas.

Para nadie es un secreto que el PVEM en Chiapas tiene su mayor bastión y eso le permite ser moneda de negociación, pues ofrece en gran porcentaje serias y severas ventajas sobre quienes se atreven a pactar con la tropa esmeralda.

Muestra del daño y de la operación sigilosa que suelen hacer, son los resultados obtenidos en el 2018.

Entonces, es casi un hecho que en Chiapas PVEM vaya en formula con Morena en la elección a las 13 diputaciones federales, así se pactó y así conviene a los líderes cupulares.

De las 24 locales, se consideran de 5 a 10 en las que vayan en alianza y en las alcaldías de entrada: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Palenque y Tapachula, parece que ya tienen el visto bueno, aunque podrían sumarse 10 aldeas más.

Los estrategas electorales saben que en Chiapas, el partido esmeralda opera con cerca de un millón 200 mil votos, que no son nada despreciables y que en mucho abonan a la ecuación.

Entonces esos militantes vinos que andan haciendo ruido y promoviéndose como manifestantes porque se sienten lapidados por la alianza con el verde, deberán entender que la política no es de sentimentalismos, es de números.

Se les exhorta a echarse un clavado por los hechos históricos de unos tres años a la fecha, para entender que de pronunciamientos y de gritos libertarios se muta a las reconciliaciones y al recule.

Pierden su tiempo y sus esfuerzos, son voces en el desierto. Los acuerdos ya están tomados y no hay espacios para ceder a berrinches ni chantajes de una minoría que centra su ideología en la cerrazón.

En Tapachula parece que ya tienen definida la persona que encabezará esta alianza, es cuestión de días para que presente su renuncia al cargo que tiene conferido, para empezar el trabajo electoral.

El nombre de este personaje fue tema en el cónclave realizado hace unos días en tierra coleta.

Lo demás como dijo Sabina “Ruido de tenazas, ruido de estaciones, ruido de amenazas, ruido de escorpiones. Tanto, tanto ruido”.

PD1: El edil de Unión Juárez parece que deberá asesorarse bastante bien, porque al parecer sus supuestos hombres de confianza se lo están llevando al baile con la obra pública, las adquisiciones y las demás áreas donde fluye la paga. La ASE le detectó diversas observaciones e inclusive se habla hasta de supuestas facturas apócrifas que suman 1.5 millones de pesos.

PD2: El trabajo y la operación que viene realizando Valeria Santiago como legisladora y líder estatal del PVEM son dignos de reconocimiento. Una mujer joven que ha logrado acuerdos y enlistado en sus filas a los mejores hombres y mujeres rumbo al ejercicio electoral 2021.

¿Quién dijo qué tengo sed?