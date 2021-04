Por cantidad de mujeres candidatas, elección en Chiapas es histórica: Alejandra Mora

Realiza IEPC Foro “Mujeres al Poder: Libres de Violencia” y presenta micrositio para mujeres candidatas

Aquínoticias Staff

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) a través de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, organizó el Foro virtual “Mujeres al Poder: Libres de Violencia”, evento en el que se presentó el micrositio “Mujeres al Poder, Libres de Violencia” ubicado en el portal: candidatas.iepc-chiapas.org.mx, dirigido a las más de 6 mil candidatas postuladas por 14 partidos políticos en la entidad, para que reciban recursos didácticos y herramientas que fortalezcan sus conocimientos respecto de sus derechos políticos y electorales, y puedan ejercerlos de manera libre de violencia.

En el encuentro participaron Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA); Carla Humphrey Jordán, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral; Martha Tagle Martínez, Diputada Federal; Diva Gastélum Bajo, Presidenta del Instituto de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva; Flor Dessiré León Hernández, Presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos; y María del Mar Trejo Pérez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales.

Por parte del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente; Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación; María Magdalena Vila Domínguez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, Blanca Estela Parra Chávez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de la Comisión Provisional para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares; Sofía Martínez De Castro León, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Debates y Gloria Esther Mendoza Ledesma, Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación.

Al disertar la Conferencia Magistral “Los retos de la Participación Política de las mujeres latinoamericanas, bajo una visión intercultural”, Alejandra Mora Mora, acotó que entre mayores posibilidades tenga una mujer de llegar a un espacio de toma de decisión, mayor es la posibilidad de ser receptora de violencia. “Tenemos que desnaturalizar el ejercicio de la violencia contra las mujeres como parte del juego político. Queremos que más mujeres lleguen al poder y que permanezcan en igualdad de condiciones, más mujeres impulsando la agenda de género. Tenemos que interpelar las estructuras de poder, y abrir camino para que cada día seamos más mujeres tomando decisiones”.

Por su parte, la Consejera Electoral del INE, Carla Humphrey Jordán, señaló que es obligación de las autoridades electorales combatir la violencia política en razón de género, pues no se trata de una actividad superflua. Destacó que la autoridad electoral de Chiapas ha realizado una enorme tarea al revisar más de 12 mil postulaciones aplicando la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. Explicó que en el INE, se ha incorporado la perspectiva de género al monitoreo de precampañas y campañas en programas noticiosos de radio y tv, y aseguró que los datos importantes reflejan que se dedica el doble de tiempo a campañas de hombres y que no se utiliza un lenguaje incluyente y no sexista.

En su ponencia, la Diputada Federal Martha Tagle Martínez, afirmó que las mujeres deben ejercer el poder para transformar su vida. Dijo que la sola posibilidad de ejercer plenamente sus derechos políticos, cambia la vida de las mujeres; “lo que está en las manos de las mujeres que están en espacios de decisión es fundamental. Nuestra primera responsabilidad es hacerle honor a la lucha histórica que nos ha traído hasta donde estamos. La única manera de seguir avanzando, es hacerlo unidas. Podemos ser adversarias políticas y tener diferencias, pero no significa que seamos enemigas”.

En su mensaje, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, asentó que este año se ha logrado ir hacia la elección más incluyente y progresista en la historia de nuestro país, ya que nunca se habían garantizado tantas acciones afirmativas. Agregó que, para la materialización de los derechos políticos de las mujeres, es fundamental la aplicación irrestricta de las normas, la coordinación interinstitucional eficaz y que conozcan los alcances de las disposiciones que les benefician para su ejercicio. “De ahí la trascendencia de la implementación del micrositio Mujeres al poder: libres de violencia, que busca que las más de 6 mil candidatas cuenten con información práctica y accesible que fortalezca su participación libre de violencia y sus conocimientos sobre sus derechos”.

Al hacer la presentación del micrositio “Mujeres al Poder: Libres de violencia”, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, comentó que este espacio virtual está dirigido exclusivamente para las candidatas que contenderán en este proceso electoral local 2021, con acceso controlado para darles seguimiento puntual. Explicó que dicho micrositio está compuesto por siete temas, de los que se desprenden 26 subtemas y 77 recursos didácticos, entre ellos, infografías, cápsulas de videos, entre otros materiales que fueron realizados con la colaboración de mujeres desde la política y la academia, pero también con hombres, con perspectiva de género.

“Todo lo que hay en el micrositio, sirve para dotar a las mujeres con diferentes recursos para que puedan generar sus propias estrategias. Invitamos a las candidatas a que lo conozcan y se sumen, y buscaremos a través de los órganos desconcentrados hacer el contacto necesario” expresó Sánchez Domínguez.

La consejera María Magdalena Vila Domínguez, Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, indicó que tanto el IEPC como otras autoridades electorales de carácter administrativo, jurisdiccional o penal, están facultadas para brindar atención a las mujeres, conforme a sus atribuciones para orientarlas y canalizarlas a la autoridad competente y dar seguimiento a cada caso. Comentó que, durante este proceso electoral, además de acudir a oficinas centrales del IEPC, las mujeres que se sientan violentadas en sus derechos, pueden asistir a los Consejos Distritales y Municipales a presentar su denuncia, para recibir una atención más pronta.

Al hacer uso de la voz, la Presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, Flor Dessiré León Hernández, consideró que el momento para el reconocimiento pleno de la igualdad es ahora; y enfatizó que, avanzar hacia la igualdad sustantiva requiere de voluntad y pasos comprometidos para transitar del discurso a las acciones, a las políticas públicas y a los presupuestos asignados.

En su oportunidad, la Presidenta del Instituto de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, Diva Gastélum Bajo, comentó que las mujeres no son sólo un número en las postulaciones que realizan los partidos políticos, por lo que el paso a seguir es la integración, es decir, las mujeres deben integrarse de lleno a los espacios importantes de toma de decisiones. “Necesitamos relaciones horizontales y verticales en todos los sentidos, igualdad de liderazgos libres de estereotipos y prejuicios”.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Blanca Estela Parra Chávez, asentó que la participación de las mujeres ha crecido con la fuerza necesaria en casi todo el país, sin embargo al mismo tiempo se ha acrecentado la resistencia con manifestación de distintas violencias en diferentes grados, en una cultura que considera el poder político un asunto de hombres. “Desde la reforma política de 2014, la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas de manera paritaria en todos los cargos de elección popular, las resistencias y la violencia política se ha agravado sobre todo en muchas comunidades indígenas de nuestro país”.

En su intervención, la consejera Sofía Martínez De Castro León, Presidenta de la Comisión Provisional de Debates, dijo que para la fase de campañas políticas que inicia el próximo 4 de mayo, y derivado de la aplicación del principio de paridad, se espera una mayor participación de las mujeres y los debates que puedan realizarse no deben ser la excepción. La propuesta que ofrece este instituto, brinda las mismas oportunidades a las y los participantes, para que puedan exponer sus ideas, planteamientos y plataformas electorales.

La presidenta de la AMCEE y consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María del Mar Trejo Pérez, manifestó que el compromiso de la asociación que encabeza, es con la igualdad y con la participación política de las mujeres libre de violencia. Añadió que es a través de tres ejes, como pretenden alcanzar estos objetivos: Informar a las candidatas para que conozcan qué es la VPRG y dónde acudir a denunciar, dar seguimiento a las denuncias con reportes quincenales, para saber dónde se necesita poner más atención de acuerdo a un panorama nacional de focos rojos, e informar de todas las acciones en favor de las mujeres a la ciudadanía a través de reportes en coordinación con el INE.

Al cierre del foro virtual, se señaló la disponibilidad inmediata del micrositio Mujeres al Poder, Libres de Violencia, que puede ser visitado en la página www.candidatas.iepc-chiapas.org.mx, invitando a las candidatas que contenderán en este proceso electoral local 2021 a que se sumen como benefactoras de este esfuerzo institucional, a fin de acceder a los recursos didácticos que ya se encuentran en el mismo.