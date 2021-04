Por no presentar su renuncia a tiempo, se quedaron sin candidatura

Siete aspirantes a un puesto de representación popular, cuatro de ellos legisladores, fueron desechados de la lista de contendientes por no haber presentado su licencia a su anterior cargo con antelación

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Por no presentar su renuncia a tiempo a su cargo ya sea como diputados federales, locales o integrantes de algún Ayuntamiento, siete candidaturas resultaron improcedentes.

La mayoría de las candidaturas que fueron desechadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) fue porque no lograron acreditar su vínculo comunitario con alguna población indígena y se estaban postulando como contendientes de esta población; pero hubo siete que no prosperaron por no haber presentado su renuncia a tiempo.

Uno de estos casos fue el del diputado federal, Raúl Bonifaz, quien estaba inscrito como diputado local en la formula dos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De acuerdo a la Ley, el legislador podía no haber renunciado si buscaba la reelección federal, pero al tratar de competir por un espacio local debía de haber presentado su licencia.

Hubo tres casos más que se refieren a legisladores, una federal y dos locales, quienes tampoco presentaron su solicitud de licencia a tiempo, una de ellas fue la diputada local Rosa Netro Rodríguez.

El resto de aspirantes se trataban de integrantes de planillas de diferentes Ayuntamientos.

En este caso, los partidos políticos tienen 48 horas para definir a quienes se quedarán en estos espacios. También las y los aspirantes pueden acudir a los tribunales para impugnar la decisión del IEPC.

Aunque no hay una fecha exacta para impugnar, las boletas electorales se imprimirán el 25 de abril, así que hasta esa fecha tienen los partidos políticos y coaliciones para hacer cambios y estos se vean reflejados en la papelería. La otra fecha límite es el 17 de mayo que es hasta cuando pueden hacer sustituciones así no aparezcan en las boletas electorales.

Las campañas político electorales tendrán una duración de 30 días, inician el 04 de mayo y concluyen el 02 de junio.