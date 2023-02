Por primera vez en México hallan restos de artiodáctilos, ancestros de ballenas, y fue en Chiapas

“Los dientes fósiles reportados se encontraron en las minas de ámbar de Simojovel de Allende, con una edad de 23 millones de años

Aquínoticias Staff

En las minas de Simojovel de Allende, Chiapas, fueron encontrados dientes fósiles de un grupo de artiodáctilos llamados antracoterios, de acuerdo a un artículo publicado en la revista de difusión científica Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Este tipo de hallazgo se da por primera vez en México, ya que solo se habían reportado en Canadá, Estados Unidos y Panamá.

El hallazgo realizado por un grupo de reconocidos expertos mexicanos, entre los que se encuentra un investigador de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) data de hace 23 millones de años. Así mismo en la localidad de Yolomécatl, Oaxaca, fueron reportados otros restos con una edad de 30 millones de años.

El investigador adscrito al Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, de la Semahn, quien es uno de los autores de este estudio indicó que estos descubrimientos son de gran relevancia, ya que aportan conocimientos para entender cómo era la vida en México hace millones de años, qué relación tenía la fauna y flora con las de otras regiones del mundo y qué factores influyeron en su extinción.

Cabe mencionar que los antracoterios (Familia Anthracotheriidae), son un grupo extinto de artiodáctilos, lejanamente emparentados con los hipopótamos y ballenas, que vivió en Asia, Europa, parte de África y América desde mediados del Eoceno hasta principios del Mioceno, sin embargo, fósiles de estos animales no habían sido encontrados en México hasta este reporte publicado en el presente año, donde Chiapas nuevamente da el registro paleontológico de piezas únicas que cambian la historia hasta ahora conocida sobre la paleo diversidad de la fauna.