¿Por qué en Chiapas no se ha discutido la legalización del aborto? / Sandra de los Santos

Hace unas semanas se aprobó en el Congreso del Estado de Veracruz la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, es la cuarta entidad de la república en autorizar una legislación de este tipo. En otras entidades el tema también está en la agenda porque el movimiento feminista lo ha impulsado y diputadas a nivel local lo han retomado.

¿Qué ha pasado en Chiapas? La entidad pudo haber sido la primera en legalizar el aborto por motivos económicos en 1996, pero la propuesta se vino abajo a pesar de contar con el respaldo del entonces gobernador.

La legalización del aborto ha sido un tema que ha estado de manera permanente en la agenda del movimiento feminista, pero que no ha sido retomada por las y los legisladores del Congreso del Estado.

La Campaña Estatal por el Aborto Legal se ha reunido con legisladoras y han presentado propuestas de despenalización, pero esto no se ha traducido en una iniciativa ni siquiera en esta legislatura que está conformada en su mayoría por mujeres.

Si bien, ellas no son las únicas que podrían impulsar una iniciativa de este tipo la demanda hacía su respaldo a una propuesta en este sentido tiene que ver con el apoyo a una agenda legislativa que garantice los derechos de las mujeres.

La Agenda Legislativa del Congreso del Estado de Chiapas, que es el documento donde se señalan los temas que se abordarán durante la legislatura, solo consideró tres temas a discutir relacionados con la igualdad de género: la tipificación en el Código Penal del Estado de Chiapas del delito de violencia política de género; la reforma a la Constitución Política del Estado para reconocer la paridad de género en los diferentes poderes y niveles de gobierno y reformas al Código Civil para aprobar el divorcio incausado, mejor conocido como exprés.

A unos meses de que concluya la legislatura, estos fueron los temas, además de la Ley Olimpia que no estaba en la agenda legislativa, que tenían una perspectiva de género que se discutieron en el Congreso del Estado.

A diferencia de lo que ocurrió en otros estados de la república (o está ocurriendo) en que legisladoras de diferentes partidos se unieron para impulsar agendas que garanticen los derechos de las mujeres, en Chiapas no sucedió.

Fue en las entidades donde se formaron, prácticamente, bancadas para impulsar una agenda por los derechos de las mujeres en donde se ha logrado la legalización del aborto o se está discutiendo el tema.

¿Las mujeres que integrarán la próxima legislatura tienen entre sus prioridades estos temas?

La historia nos ha dado lecciones, sobre todo a las mujeres. Cuando ellas han priorizado el tema partidista u otras demandas que no tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres no hay algo que a la larga nos recompense como grupo y al final el resultado es peor, por eso ninguna lucha encima de la nuestra. Ojalá y las próximas legisladoras tomen esto en cuenta. Ojalá y recuerden que no fueron sus partidos, mucho menos los hombres que ahora ejercen el poder los que ayudaron a que ellas tuvieran un espacio en el Congreso del Estado, sino la lucha de muchas otras mujeres. La paridad democrática solo será realidad cuando sea efectiva en la toma de decisiones cotidianas.