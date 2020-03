¿Por qué la gente compra más de la cuenta ante la pandemia?

La profesora Nitka Garg de la Universidad de Nueva Gales del Sur explica que se debe al síndrome llamado FOMO (del inglés fear of missing our o temor a perderse algo). Quieren sentir tener el control, explica la experta

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras declararse de epidemia a pandemia el Coronavirus, miles de personas en el mundo comenzaron con compras de pánico, sin embargo, había algo que no estaba muy claro. En los videos se observaba un producto en particular, el papel higiénico.

Y es que, en Chiapas, ante el llamado de las autoridades federales y estatales de permanecer en sus hogares, la escena se repite, hay quienes buscan suministros y artículos de primera necesidad antes de resguardarse, adquiriendo más paquetes de papel de baño que en sus compras “normales”.

Ante este fenómeno, expertos hablan del síndrome llamado FOMO (del inglés fear of missing our, o temor a perderse algo), el cual revela parte de este comportamiento en masas. Expertos en psicología del consumidor explican que el comportamiento es “irracional”, y un ejemplo claro de una mentalidad “rebaño” impulsada por las redes sociales y la cobertura de noticias.

La profesora Nitka Garg de la Universidad de Nueva Gales del Sur manifiesta que este síndrome es el que mueve a las personas en crisis como las del Covid-19.

“Se piensa que si una persona está comprándolo (papel higiénico), si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme”, mencionó Garg a BBC.

Cuando aparecen imágenes de estantes vacíos, la gente siente temor y necesidad de actuar, aunque desconozca bien qué hacer. Garg también comparó a China con otros países, pues ahí comenzaron a comprar tela blanca porque “se piensa que el papel higiénico se puede sustituir por pañuelos de papel y servilletas y hacer mascaras improvisadas”.

Mientras que, en otros países como México, la compra de papel de baño sólo está impulsada por el miedo. “Quieren estar preparados porque es lo único que pueden hacer para sentir que tienen el control”, declaró Nitka.

Algo similar ocurrió con las compras de pánico por gel antibacterial. Diversas farmacias de Chiapas han reportado el desabasto del antiséptico. Algunas personas continúan bromeando desde redes sociales, publicando la fotografía del gel con la frase: “Cambio por un carro o un terreno”. Lo cual muestra hasta dónde puede llegar el pánico por lo desconocido.

En la visita que realizamos a algunos establecimientos de la ciudad, encontramos que efectivamente aún se encuentra en desabasto del gel desinfectante. Hubo más de dos farmacias en las que se nos dijo que si necesitábamos el producto debíamos realizar un pedido, pero no sería en tamaños individuales sino en recipientes de 1 litro. Incluso, hasta proveen números telefónicos para confirmar el “encargo”.

Por otro lado, también circulaba la información sobre las compras de pánico por los cubrebocas, y fue hasta que el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatell declaró que el cubrebocas no sirve para protegernos de enfermedades respiratorias, incluido el Coronavirus, cuando la demanda por este producto disminuyó un poco.

“Hay diversos tipos de cubrebocas, pero la mascarilla de tela simple no sirve para protegernos de infecciones respiratorias, incluidos el Covid-19. El cubrebocas convencional, que es este elemento de tela azul, que tiene espacios por los que se puede respirar, no sirve”, dijo.

Ante esta contingencia, se sugiere que únicamente se adquiera lo necesario. Evite comprar productos que no necesita y deje de caer en compras de pánico.