¿Por qué rompemos cristales? / Sandra de los Santos

Hace unos días participé en un conversatorio a propósito del día internacional de la mujer, comentaba que existen diferentes tipos de feminismos y formas de accionar dentro del movimiento y para explicarlo señalaba que sería incapaz de agarrar un mazo y romper algún cristal, una de las personas del auditorio entendió –seguramente porque no me expliqué bien- que mi posición se debía a que no estaba a favor de esa forma de movilizarse. Me apresuré a aclarar que no lo hacía porque soy demasiado torpe y lo más seguro es que terminaría con un cristal en el ojo antes de que pudiera romper algo.

Los medios de comunicación y las personas mismas centran la movilización del 8 de marzo en las intervenciones que se hacen como parte de la marcha; pero se olvidan de explicar los “por qué”. La forma en cómo señalan los hechos pareciera que de repente las mujeres se les ocurrió –de la nada- salir a romper cristales y pintar consignas en las paredes.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en Chiapas se han abierto 78 carpetas de investigación por el delito de feminicidio del 2020 a la fecha (cuatro en lo que va del 2022), aunque organizaciones de defensoras de los derechos humanos de las mujeres aseguran que la cifra es mayor porque hay muertes violentas de mujeres que no se reconocen como feminicidios.

El delito de violencia sexual, la mayoría cometido en contra de mujeres e infancias, tiene cifras mayores, y es de los delitos que más se comete en la entidad. Del 2020 a la fecha se han abierto mil 29 carpetas de investigación por este delito.

A pesar que el Código Penal del Estado de Chiapas en su artículo 164 señala que se sancionará con penas de 25 a 60 años de prisión por el delito de feminicidio, el Poder Judicial estatal ha emitido sentencias menores a las que marca la ley.

De acuerdo a la respuesta del Poder Judicial del Estado a la solicitud de información con folio 00363421, de enero del 2018 a junio del 2021 se han dictado 61 sentencias por los delitos de feminicidio (50) y tentativa de feminicidio (11). El número de sentencias que se han emitido son por mucho menos de los feminicidios que se han cometido.

De las 50 sentencias por feminicidio, 11 fueron absolutorias y el resto condenatorias. Sin embargo hubo personas que tienen condenas menores a las que marca el Código Penal del Estado de Chiapas.

Familiares víctimas de feminicidio, durante el pronunciamiento de la marcha del 8 de marzo, dieron a conocer que durante la contingencia sanitaria se liberaron a feminicidas confesos, y que además se han retrasado los procesos judiciales y por lo tanto el acceso a la justicia con el cierre de tribunales.

Durante la marcha, víctimas de violencia sexual, intento de feminicidio y violencia vicaria estuvieron denunciando sus casos, lo hicieron mediante pancartas, repartiendo volantes para dar a conocer la situación por la que atraviesan. Esas imágenes no las comparte, quienes críticas las movilizaciones feministas, porque la única narrativa que les interesa perpetuar es que el movimiento es violento –según lo que entienden por violencia-.

De manera recurrente se observa por las calles lonas que dicen que la persona que sea encontrada cometiendo un delito será linchada…no son simples amenazas, en más de una ocasión se han cometido linchamientos y son muchos los que aplauden estos actos. Este tipo de hechos son los que me hacen pensar que no están en contra de la violencia, de lo que están en contra es de la manifestación que hacemos las mujeres.

El día internacional de la mujer busca visibilizar la desigualdad más grande que existe en el mundo, que es la de género. Hacer un llamado a los diferentes niveles y poderes de gobierno, pero también a la sociedad de las violencias que se siguen cometiendo en contra de nosotras. Es el día que se tiene la atención de los medios y las autoridades; pero se las ingenian para que el tema termine siendo: pobres cristales rotos y paredes pintadas.

Cuando hablamos del sistema patriarcal o del patriarcado no es que hablemos de un Thanos malvado, un demonio que viene de otras esferas, el patriarcado es un sistema que perpetua las violaciones de los derechos de las mujeres, está encarnado en las instituciones que no hacen su trabajo, en las empresas que explotan a las trabajadoras o son cómplices de los abusos que se cometen porque lo único que les interesa es ganar dinero, está encarnado en las personas que todo el año no hablan de la violencia en contra de las mujeres, pero el 8 de marzo salen indignadas a decir que “no son formas”.

Las intervenciones que se hacen durante la marcha no son en contra de la ciudadanía, se hacen a dependencias, espacios públicos, negocios que tienen denuncias públicas de abuso en contra de las mujeres y también en contra de franquicias de empresas. No se interviene a la cocina económica, o la tienda de la esquina. No hay saqueos. Lo que hay es rabia contra quienes perpetúan las violencias en contra de las mujeres.

Insisto, hay diferentes tipos de feminismos y formas de accionar, cada una de ellas es válida. Lo que no se vale es estorbar, poner el pie en las formas de las otras, esas sí que no son formas.