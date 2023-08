¿Por qué Zoé Robledo está bien posicionado en el Norte de Chiapas?

La activista política Norma Edith Gutiérrez Sánchez brinda un posicionamiento al respecto

Aquínoticias Staff

Las y los chiapanecos de la zona Norte de Chiapas están convencidos de que, con Zoé Robledo, director del IMSS, su región crecerá, pues es un hombre disciplinado, comprometido, de palabra y que representa los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar, así lo consideró la activista política Norma Edith Gutiérrez Sánchez.

La también habitante de esta región dejó ver que en Pichucalco, Juárez, Ixtacomitán, Reforma Ostuacán, Solosuchiapa y Chapultenango, municipios de su región, se tiene la coincidencia de que Zoé Robledo es la mejor opción para Chiapas.

“Con Zoé Robledo la región Norte tendrá más desarrollo, progreso y educación, por eso cuentan los días para que sea designado como el coordinador estatal de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas”, aseveró.