¿POV?, ¿GPI?, conéctate con el lenguaje actual en redes

La comunicación en internet ha cambiado y es importante estés actualizado. Estos son los significados de abreviaturas más comunes que utiliza la “chaviza”

Lucero Natarén / Aquínoticias

El internet desde que fue posible utilizarlo para el ocio y la comunicación se mantiene en constante evolución. La comunicación es siempre mutable, donde las personas más jóvenes son quienes se encargan de construir, cada cierto tiempo, un nuevo acervo.

Por lo anterior mencionado, las personas adultas pueden sentirse desconectadas de las nuevas jergas, sin embargo, esto no tiene que ser siempre así.

A continuación, se enlista un grupo de palabras con las cuales algunas personas podrán estar ya familiarizadas, mientras que otras aún pueden generar el rascarse la cabeza por ser abreviaturas en el idioma inglés y que tienen un significado “rebuscado”:

POV: Viene del inglés Point Of View o punto de vista. Que este término no le engañe, no se trata de una expresión para denotar una forma de pensar o ver al mundo, sino que está más relacionada con una perspectiva visual donde se refiere a una vista en primera persona, como cuando se sueña o se visualiza un recuerdo.

GPI: Gracias por Invitar. Es la forma de expresar ironía por no haber sido invitado a reuniones o viajes, utilizada en publicaciones o comentarios de las fotografías que se postean al respecto en redes sociales.

dddd: Es una forma de reírse, mostrar ironía o dejar claro que tu comentario no es enserio o que te estás burlando.

NTP: No te preocupes. Seguro ya es una expresión familiar junto con NTC o “No te creas”. NTP es una forma rápida de decir “no hay problema”, mientras que NTC, indica que lo expresado no es en serio.

LOL: Laughing out loud o morir de risa. Se utiliza para expresar que algo visto en internet fue muy gracioso. Una expresión similar es LMAO aunque este es un término más “moderno”.

X2: Se utiliza cuando se está de acuerdo con una opinión expresada, por lo que no debe sorprender una cadena tipo X3, X4, etcétera, dependiendo de cuantos opinen lo mismo sobre un tema.

F: Un término ya conocido que expresa tristeza o respeto por un hecho relacionado con el dolor o la muerte trágica.

OMG: Oh my God o Dios mío. Es utilizada en cualquier situación que cause asombro, tristeza, felicidad o enojo. Cada persona le da el significado según la circunstancia.

Con este nuevo vocabulario, será más fácil entender memes y demás expresiones de la “chaviza». A veces será difícil seguirles el paso a todas las tendencias, pero lo importante es siempre buscar adaptarse y aprender al ritmo propio.