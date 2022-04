Un nuevo «tortillazo» es inminente para Chiapas: precio de la tortilla podría llegar a los 25 pesos al terminar el 2022

La sequía, la falta de apoyo al sector del campo en Chiapas, el aumento al precio de insumos, entre otros factores, impactarán considerablemente el precio de la tortilla

Ana Liz Leyte / Aquinoticias

La sequía, la falta de apoyo al sector del campo en Chiapas, el aumento al precio de insumos, entre otros factores, impactarán considerablemente el precio de la tortilla, la cual podría terminar el 2022 en un costo de hasta los 25 pesos por kilogramo.

Productores, mencionan que el kilo del maíz ha tenido un incremento considerable pues de pasar a costar 4 o 5 pesos por kilo, actualmente se encuentra en los 12 pesos.

“Este año va a estar muy difícil, el año más difícil por lo que no hay insumos o apoyos gubernamentales, no nos dan fertilizantes como años atrás, pero en producción no hay mucho pero como habrá demanda, nosotros calculamos que la tortilla va a aumentar hasta en 25 pesos, son muchos temas que habría que retomar con las autoridades”, explicó Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable del Estado de Chiapas.

Cabe mencionar que actualmente el precio más elevado del kilogramo de tortilla oscila entre los 20 a 21 pesos, es decir, aún podría subir su precio entre 4 a 5 pesos.