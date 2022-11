Preocupa crecimiento de población mundial

Junto a estas cifras también hay factores que alertan sobre el incremento de la pobreza, desigualdad y una eventual crisis alimentaria

Lucero Natarén / Aquínoticias

La especie humana continua reproduciéndose a un ritmo acelerado, demuestra conteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no solo eso, en los últimos 12 años se sumaron mil millones de habitantes al planeta. Si esto continua, para el 2047 habrá más de 10 mil millones de personas.

Lo que preocupa ante el crecimiento poblacional es que, esto también exige un llamado de atención, ya que detrás de la cifra poblacional existen factores que alertan sobre el incremento de la pobreza, la desigualdad y además, una eventual crisis alimentaria.

Cada hora se suman 7 mil 990 nacimientos, cada minuto 133 y cada segundo 2.2 nuevos habitantes en el planeta por lo que la cifra de 8 mil millones de personas en el mundo que se alcanzó hace algunos días, sigue creciendo minuto a minuto.

El informe sobre Perspectivas de la población mundial 2022 revela que la principal causa del crecimiento poblacional, sobre todo en las naciones en desarrollo, “es la falta de servicios de planificación familiar y de una mínima educación sexual y reproductiva, lo que en la práctica se traduce en que la mayoría de las mujeres no cuenten con poder de decisión acerca de si quieren o no tener hijos, cuántos y en qué momento. Se calcula que de los 121 embarazos que en promedio se registran en el mundo, la mitad no son deseados”.

Para Abigail Vanessa Rojas Huerta, investigadora del Instituto de Geografía, esta situación demuestra que los escenarios son muy preocupantes y las consecuencias pueden ser devastadoras si todas las naciones, no únicamente aquellas que tienen mayor densidad poblacional, no colocan en sus agendas gubernamentales la seguridad alimentaria, la salud, la educación y el cambio climático, como temas de alta y urgente prioridad.