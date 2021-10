Presenta PAN iniciativa sobre objeción de conciencia por convicciones religiosas

La propuesta, suscrita por 16 legisladores , entre ellos la excandidata presidencial Margarita Zavala, también incluye los criterios de la Corte, entre ellos, que no se puede invocar cuando esté en riesgo la vida del paciente y que el sistema de salud debe contar con personal no objetor

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Este jueves el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una propuesta para legislar el derecho a la objeción de conciencia en la Ley General de Salud, considerando los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tribuna, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó la propuesta para reformar el artículo 10 de la Ley General de Salud y así cumplir con el exhorto que el 21 de septiembre hizo la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 54/2018.

El legislador panista aseguró que la Suprema Corte no declaró inconstitucional la objeción de conciencia, ya que es “un derecho constitucional de primer grado” y afirmó que la Corte pidió que se corrigiera el proceso legislativo erróneo de 2018.

Acompañado de diputadas y diputados que sostuvieron pancartas azules con la leyenda “sí a la objeción de conciencia”, Ramírez Barba dijo que su propuesta es para “poner por delante el derecho a la salud y el derecho a la objeción de conciencia”.

La iniciativa indica que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud dirá que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, éticas y de conciencia”.

La propuesta, suscrita por 16 legisladores del PAN, entre ellos la excandidata presidencial Margarita Zavala, también incluye los criterios de la Corte, entre ellos, que no se puede invocar cuando esté en riesgo la vida del paciente y que el sistema de salud debe contar con personal no objetor, y en caso de no tenerlo debe trasladar a las personas a otro servicio de salud.

Después de la decisión de la Suprema Corte, diputadas federales y senadores de distintos partidos políticos manifestaron su intención de legislar en la materia, retomando los argumentos del tribunal. A la fecha se han presentado dos propuestas más: una de Lidia García Anaya y otra de Lidia Pérez Bárcenas y Guadalupe Chavira, ambas de Morena, quienes afirman que la objeción no puede transgredir la salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto.