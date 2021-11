Presentan campaña sobre trabajo del hogar “Más que opción, es un derecho”

El 80 por ciento de las personas trabajadoras del hogar son mujeres y se vieron afectadas durante la pandemia debido a las medidas de confinamiento, crisis sanitarias y laborales, por lo que alrededor de 35 mil perdieron su empleo

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. A fin de hacer promover el respeto a los Derechos Humanos de las trabajadoras del hogar, visibilizar la importancia de este oficio y posicionar este tema en la vida pública, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, y la secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, presentaron esta mañana la campaña “Más que opción, es un derecho”.

En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones e instituciones explicaron que la campaña tiene como fin informar a la sociedad civil y a las y los empleadores que las trabajadoras del hogar tienen derecho a un contrato, vacaciones, un horario de trabajo, aguinaldo y seguridad social, pues aún persiste el desconocimiento hacia sus derechos laborales, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad, insegura y desequilibrada.

Señalaron que la campaña se compone de una serie de videos y postales que serán distribuidos por redes sociales así como una capacitación para personas trabajadoras del hogar de manera presencial para que sean conscientes de sus derechos, de cómo afiliarse al seguro social, cómo elaborar un contrato y demás que les permitan tener mayor seguridad sobre la labor que desempeñan.

Dijeron que actualmente 80 por ciento de las personas trabajadoras del hogar son mujeres y se vieron afectadas durante la pandemia debido a las medidas de confinamiento, crisis sanitarias y laborales, por lo que alrededor de 35 mil perdieron su empleo. 96 por ciento de ellas trabaja en la informalidad, y sólo 5 por ciento tiene un contrato laboral.

Además de ello “89.5 por ciento gana sólo 2 salarios mínimos o menos, 71 por ciento no cuenta con ninguna prestación laboral, 8.5 por ciento recibe vacaciones con goce de salario mientras que el resto no, 98 por ciento no tienen seguridad social ni tampoco acceso a servicios médicos, 74 por ciento no recibe aguinaldo, y sólo 1.5 por ciento están afiliadas al Programa Piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, a dos años de haber iniciado, agregó la directora del ILSB, Friné Salguero Torres.

Todas estas dificultades, detallaron las y los asistentes, se agudizaron con la llegada de la Covid-19. Antes de la pandemia un 52 por ciento de las trabajadoras del hogar se encontraba en situación de pobreza mientras que en lo que va de la pandemia un 70 por ciento de las trabajadoras declararon haber sufrido alguna afectación a sus labores. Cuestiones que desean visibilizar, a través de la campaña para que las autoridades trabajen en ello.

“El trabajo del hogar es un trabajo digno, pero ha sido desvalorizado y no ha sido reconocido por las personas empleadoras, esto tiene que ver con que en la normativa estaban excluidas las trabajadoras del hogar anteriomente, por ello pedimos que las trabajadoras dejen de ser discriminadas, tengan acceso a la seguridad social, un salario digno y condiciones óptimas para prevenir riesgos en su labor”, añadió la fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Marcelina Bautista Bautista.

La líder comentó que el desarrollo de campañas es la única manera en la que han podido establecer un diálogo con instituciones de gobierno y con las trabajadoras del hogar para generar cambios de fondo, no sólo promesas, porque existen casos graves, como una trabajadora del hogar de 80 años, quien fue privada de su libertad por más de 60 días y sin ninguna prestación laboral.

Por su parte, el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, expresó que esta campaña tiene como prioridad hacer valer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar para que ellas puedan vivir sin discriminación ni obstáculos. Con él coincidió el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Luis Rodríguez Díaz de León, quien reafirmó que es momento de sumar esfuerzos para que las trabajadoras del hogar tengan pagos justos.

Las y los presentes llamaron a la población a difundir los materiales de la campaña y consultar la información para que más trabajadoras tengan un contrato, su labor sea reconocida y se entienda que las actividades que ellas realizan son de gran importancia en el funcionamiento de la vida y en al economía del país.