Presidente de Morena exige respetar los derechos políticos de Félix Salgado Macedonio

Las mujeres le piden al Tribunal que «rompa el pacto»

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México.- El presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respetar los derechos políticos de Félix Salgado Macedonio, quien esta acusado de violación sexual y cuya candidatura fue suspendida por no reportar gastos de precampaña.

El 25 de marzo el INE canceló el registro de Salgado Macedonio como candidato al no presentar su informe de gastos de precampaña, desde entonces el político ha organizado manifestaciones en contra de la autoridad electoral en el estado de Guerrero y desde este martes 6 de abril sus simpatizantes mantienen un plantón en la sede del INE, al sur de la capital del país.

El presidente nacional de Morena, quien apoya a Salgado a pesar de las críticas de militantes y feministas de su partido, aseguró que el INE pretende quitarle al pueblo de Guerrero el derecho a decidir quién los gobierna.

La noche de este 6 de abril Salgado Macedonio y Delgado Carrillo mantuvieron un plantón en la sede del INE y la mañana de este miércoles 7 acudieron al Tribunal Electoral, en la Ciudad de México, en lo que llamaron manifestación pacífica en contra de las decisiones desproporcionadas del INE.

“Exigimos que se respeten los derechos políticos de Félix Salgado, de Raúl Morón (candidato a la gubernatura de Michoacán, cuyo registro también fue cancelado) y de todos los demás candidatos que han decidido bajar a la mala. ¿Qué casualidad que es Guerrero? ¿Qué casualidad que es Michoacán?, donde el presidente tiene un gran apoyo y donde todas las encuestas indican que Morena va a ganar”, dijo el líder morenista ante los medios de comunicación.

Para el político las manifestaciones son para combatir la corrupción y “defender la democracia”. Sin embargo, las mujeres guerrerenses integradas en el Colectivo Nacional Feminista “Ni un agresor en el poder” afirman que esas movilizaciones son una forma de presión para mantener la postulación de un agresor sexual.

Desde 2020, cuando Salgado Macedonio hizo precampaña para obtener la candidatura del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, defensoras y mujeres de la política exigieron retirarle el apoyo por tener dos denuncias penales por el delito de violación sexual, una que está en investigación y otra que ya prescribió.

En medio de esas exigencias, en enero de este año la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió dos investigaciones internas para revisar si el senador con licencia cumplía con el modo honesto de vivir para ser el abanderado del partido y si había violado los estatutos al violentar a una o varias mujeres.

En febrero, el organismo resolvió uno de los procedimientos, donde una militante del partido, Basilia Castañeda Maciel, ofreció su testimonio como víctima de violación sexual en 1987, y determinó que los señalamientos eran infundados. Aún así, pidió hacer una segunda encuesta para determinar quién sería el candidato.

El 12 de marzo Morena anunció a Salgado Macedonio como ganador de la segunda encuesta de preferencias electorales para ser el representante de su partido en las boletas electorales. Sin embargo, el 25 de marzo el INE canceló su registro por incumplir con la ley, al no presentar informe de gastos de precampaña.

Ahora las mujeres dirigen sus mensajes al TEPJF, el organismo encargado de revisar la impugnación presentada el 30 de marzo, según informó Félix Salgado para revisar la decisión del INE. De acuerdo con las defensoras, si bien el registro no se retiró por las denuncias de violación sexual, sí es una oportunidad para que no llegue al poer y no sea gobernador.