Presupuesto de 2021 incluye recortes a 38 programas para la igualdad

Desmienten economistas versión del Inmujeres de que aumentó el presupuesto asignado a la igualdad entre mujeres y hombres

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México. Contrario a la afirmación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que hace una semana aseguró que para 2021 el gobierno federal duplicó los recursos asignados a la igualdad entre mujeres y hombres, economistas feministas aseguraron que desaparecieron 26 programas y se redujo el monto de otros 38.

Un análisis elaborado por las economistas Magdalena García Hernández, Martha Teresa González Rentería y Dulce María Romo Zúñiga, integrantes de MIRA y MIRA Pensadoras Urbanas, indica que los recursos para la igualdad siguen siendo “insignificantes, desequilibrados, ambiguos, no pertinentes, opacos y presentados de manera descuidada al no homologarse diversas fuentes”.

El pasado 13 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo envió al Ejecutivo federal para su publicación. En el dictamen se establece que se destinarán 128 mil 353 millones 630 mil 307 pesos para el Anexo 13, apartado donde se concentran los recursos para la igualdad de género.

Esta cifra contempla el aumento de 261 millones de pesos, con respecto al proyecto presentado por Hacienda. Sin embargo, el incremento es para el programa de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”. También considera 330 millones de pesos al Programa de salud materna, sexual y reproductiva, recursos que habían sido etiquetados para Refugios y que fueron reorientados para salud.

Desde septiembre que Hacienda entregó el proyecto de presupuesto en San Lázaro, legisladoras y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres advirtieron que el gobierno federal propuso recortes para las Alertas de Violencia de Género, becas para madres embarazadas, perspectiva de género en la educación básica, salud sexual y reproductiva, y atención a mujeres indígenas, entre otros rubros.

Después de que las y los diputados aprobaron el presupuesto, el 19 de noviembre, el Inmujeres, encabezado por Nadine Gasman Zilberman, emitió un comunicado y un análisis preliminar en el que informó que en el PEF hubo un incremento de 24 por ciento en los recursos para la igualdad, al pasar de 103 mil 518 millones de pesos en 2020 a 128 mil 354 millones de pesos en el Anexo 13 para el siguiente año.

El Inmujeres indicó que además de los recursos de este apartado se deben considerar las asignaciones presupuestarias fuera del Anexo. El organismo agregó que los incrementos se dieron en medio de la pandemia, de la austeridad y de las críticas condiciones económicas por las que atraviesan los países y en particular México para responder a la demanda y exigencia de las mujeres.

También reconoció que hay programas presupuestarios que desaparecen, por lo que tendrá que revisarse la reasignación correspondiente en la publicación del decreto, pero agregó que la desaparición de los programas no necesariamente quiere decir que las acciones a las cuales van dirigidas se quedaron sin financiamiento.

En respuesta a las afirmación de la institución, las economistas de MIRA detallaron en su documento que el análisis del Inmujeres tiene limitaciones porque sustenta sus dichos en apartados no significativos del PEF como los montos para gastos administrativos, no hace una crítica a las características de los programas del Anexo y menciona que hay que sumar erogaciones que no se conocen, lo que significa opacidad en la aprobación presupuestal.

Las expertas consideraron que desde que existe este Anexo es la primera vez que la mayoría de las y los legisladoras de Morena, la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, y el personal de la Secretaría de Hacienda fueron inflexibles y se negaron a atender las propuestas del movimiento feminista por ampliar los recursos para las mujeres.

Entre los programas que desaparecieron están el de Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Rectoría en Salud, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, Programa de vivienda digna, Programa de Coinversión Social, Programa de Derechos Indígenas y el Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada.

Entre los programas que se mantienen pero con reducciones presupuestales están el de Políticas de igualdad de género en el sector educativo , Programa de Becas Elisa Acuña, Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, Protección y defensa de los derechos humanos, Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Salud materna, sexual y reproductiva, Atención a Víctimas y Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

Las expertas expusieron que el incremento porcentual en el Anexo 13 se debe a la concentración de recursos para programas insignia del gobierno federal, los cuales no tienen garantía de tener perspectiva de género y contar con padrones ni indicadores de impacto. En el Anexo hay 89 programas y acciones, pero 6 de ellos concentran 78 por ciento del gasto total.

Se trata del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Becas de Posgrado y apoyo a la calidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En el caso del programa para pensiones, MIRA consideró que sí debe estar en el Anexo para la igualdad porque por medio su objetivo es garantizar un derecho económico importante de la población mayor; sin embargo, expone que las mujeres son 56 por ciento de la población de 68 años y más y por tanto ese porcentaje de los recursos del programa debería ser para ellas.

MIRA también advirtió que si bien desde 2018, cuando comenzó el gobierno de López Oobrador, se ha apuesta a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, debido a los aumentos significativos en los recursos destinados a los programas de los ramos de Economía, Trabajo, Educación y Bienestar, si éstos no tienen perspectiva de género, los resultados no serán los esperados.