Primaria lleva reciclaje a otro nivel: el constructivo…

La escuela Juan Benavides no sólo renovó su infraestructura, también innovó. Construye espacios con materiales reciclados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La escuela primaria Juan Benavides, no sólo renovó su infraestructura, también innovó y comenzó a utilizar materiales reciclados para la construcción de espacios que beneficien a las y los estudiantes.

La escuela primaria Juan Benavides, fue una de las escuelas en Chiapas que resultó severamente dañada por el terremoto del 2017. Tras dos años de este acontecimiento, finalmente en septiembre de 2019, la institución pudo ser reconstruida, sin embargo, algunos aspectos necesarios para el bienestar de los menores no se realizaron, uno de ellos fue la construcción de un domo.

Las autoridades educativas han comenzado con la instalación de uno hecho con botellas de plástico, en donde no sólo están buscando una solución a sus carencias, también enseñan a los menores que se pueden utilizar materiales que regularmente tiramos a la basura.

“Lo principal de esto es que se está fomentando reciclar botes para que de alguna manera podamos apoyar en el mejoramiento que tiene nuestro medio ambiente y esto es fundamental en una institución como la nuestra en donde los niños participan con la conciencia de que estamos abonando al medio ambiente”. Salvador Pérez, director de primaria Juan Benavides

Durante esta primera etapa de la construcción del domo, se utilizaron mil botellas de plásticos, sin embargo, para cubrir el total de espacio, se necesitarían cuatro mil botellas más, es por ello, que se ha convocado a los padres y madres de los estudiantes a donar 10 botellas por cada menor, pero también solicitan apoyo de instituciones privadas para contribuir en esta causa y otras más que demanda la institución.