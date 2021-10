Problemas visuales se expanden «como pandemia»: UNAM

El uso continuo de los dispositivos por las actividades a distancia podría ser un factor que lleve los padecimientos visuales no solo a quienes ya los han padecido toda la vida, sino la sociedad en general

Lucero Natarén / Aquínoticias

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que actualmente los padecimientos visuales van en aumento -como pandemia-, pues, explica, su Unidad de Salud Visual ha recibido más solicitudes de atención a estas enfermedades durante la pandemia por COVID-19, probablemente sea debido a que las personas han usado más sus dispositivos electrónicos, es decir, computadoras, tabletas y celulares. El resultado de esto se resume en más fatiga ocular, enrojecimiento en los ojos, comezón, ardor, dificultad para ver a ciertas distancias, dolor de cabeza y, además, molestia por la luz.

Y es que de los 128 millones de personas que hay en México, 61 millones necesitan corrección visual, sin embargo, más del 60 por ciento no está atendida y deja de lado los exámenes de la vista que, de acuerdo con Vision Impact Institute, sirven para detectar enfermedades como degeneración macular asociada a la edad, diabetes y hasta algunos tipos de cáncer.

Aunque podría creerse que no tratar la salud visual es algo insignificante, la realidad es que, según Vision Impact Institute, el 30 por ciento de las y los niños tiene problemas para ver, lo cual impacta en su salud, en la integración social y también en su desarrollo escolar. Por otro lado, las enfermedades visuales no corregidas, del 23 por ciento de los conductores, pueden relacionarse con el 60 por ciento de los accidentes automovilísticos. Además, las personas adultas mayores que no ven bien cuentan con siete veces más riesgo de sufrir caídas.

Incluso, la pérdida de la productividad ocasionada por la deficiencia visual tiene un costo anual de 272 billones de dólares. El 33 por ciento de la población activa del mundo padece enfermedades de la vista que afectan su rendimiento y repercuten en el desempeño de las economías de todo el mundo.

En el marco del Día Mundial de la Salud Visual, Essilor, a través de su campaña, exhorta a la ciudadanía a accionar y generar conciencia. Pues a pesar de que el 95 por ciento de las personas considera a la vista como el sentido más importante, muchas personas no tiene conocimiento de que padece una enfermedad y menos que requieren de un profesional de la salud. Este efecto ha traído consigo un impacto negativo social y económico, creando así la denominada “nueva pandemia de los efectos oculares”.

Ante este panorama, Essilor, a través de su iniciativa de Negocios Inclusivos 2.5 New Vision Generation, tiene como objetivo conciencia, colaborar y explicar que estos padecimientos, en la mayoría de los casos, se pueden evitar o tratar. Es así que en una acción de su campaña por el Día Mundial de la Salud Visual, une fuerzas con el método de recaudación de fondos en línea Donadora, para beneficiar con revisión y corrección visual al menos a 2 mil 500 personas de escasos recursos, atendidas a través de las organizaciones sociales: Programa Adopte un Talento, A.C. (PAUTA) y Hospital de la Ceguera, I.A.P. (APEC).

Por ello, quienes deseen apoyar a que más mexicanas y mexicanos accedan a soluciones de corrección visual, pueden hacer aportaciones en https://donadora.org/dmv. La recaudación estará disponible del 7 de Octubre al 5 de Noviembre, con la intención de mejorar la vida de niñas, niños, personas adultas mayores, migrantes y más.