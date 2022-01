Productores de Chiapas pronto serán beneficiados con apoyos

El gobernador y el delegado estatal de Programas de Desarrollo en Chiapas anunciaron la verificación de beneficiarios del Programa de Producción para el Bienestar; este operativo se hará del 26 de enero al 8 de febrero a fin de darle continuidad y efectividad a los apoyos para los cultivos

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el delegado estatal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, anunciaron que este 26 de enero inició el Operativo de Verificación de los Beneficiarios del Programa de Producción para el Bienestar, con el propósito de darle continuidad y efectividad a los apoyos en sus cultivos.

Al respecto, el mandatario expresó su agradecimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por estar pendiente de las y los productores del campo chiapaneco, a fin de que puedan recibir los beneficios respectivos, sobre todo, para cultivos básicos como el maíz, frijol, caña de azúcar, entre otros.

“De acuerdo con las instrucciones del presidente López Obrador, estamos trabajando en conjunto, y tienen todo el apoyo de Gobierno del Estado, porque en esta administración tanto federal como estatal, lo que caracteriza es que trabajamos juntos por el bienestar de las y los chiapanecos”, enfatizó.

Por su parte, José Antonio Aguilar Castillejos informó que esta verificación dirigida a las personas beneficiarias del Programa Producción para el Bienestar, se llevará a cabo del 26 de enero al 8 de febrero en 234 sedes en todo el territorio chiapaneco, por lo que pidió a las y los productores que se acerquen a distintos centros integradores con las servidoras y servidores de la nación.

Explicó que en dichos módulos les darán la información y llenarán el formato correspondiente, llevando consigo identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio, la constancia de posesión del predio y un croquis de ubicación. Este trámite, dijo, es totalmente gratuito y servirá para verificar el cultivo al que pertenece dicho terreno.

“Es muy importante que asistan y no se dejen engañar por ningún vivales. Esta acción no es para que se les quite apoyo, al contrario, es para que sea más ágil; no se cobra ni un peso por la gestión o por el llenado. Agradezco al gobernador y a su equipo el esfuerzo conjunto a fin de poder llevar a cabo esta gran verificación que será de mucho beneficio a las y los productores”, finalizó el funcionario federal.