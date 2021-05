Programas de noticias dedican más tiempo a campañas de candidatos que de candidatas

Durante las campañas federales los programas de noticias en radio y televisión dedicaron alrededor de 96 horas a la información generada por mujeres y 173 horas a la de hombres

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Durante las primeras tres semanas en que 6 mil 942 candidatas y candidatos a diputaciones federales (incluyendo sus suplentes) hicieron campaña para conseguir el voto en la elección del próximo 6 de junio, los programas de noticias en radio y televisión dedicaron alrededor de 96 horas a la información generada por mujeres y 173 horas a la de hombres.

De acuerdo con el monitoreo que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a petición del Instituto Nacional Electoral (INE), para observar las transmisiones sobre las campañas electorales federales, en estas tres semanas las candidatas aparecieron menos tiempo en en radio y televisión en comparación con sus compañeros varones.

En este proceso electoral, en el que los 10 partidos políticos nacionales estuvieron obligados a registrar 50 por ciento de postulaciones federales para mujeres y 50 por ciento para hombres, las candidatas siguen apareciendo menos minutos que sus pares, pero los programas de noticias hacen más uso del lenguaje incluyente y menos estereotipos de género.

El informe realizado por la UNAM indica que desde que iniciaron las campañas electorales, el 4 de abril, y hasta el 25 del mismo mes, se registraron 96 horas, 33 minutos y 19 segundos dedicados a las campañas de mujeres; 173 horas, 31 minutos y 1 segundo para las de hombres, y 292 horas, 05 minutos y 21 segundos no incluyeron especificación de género.

La revisión también encontró que en radio las mujeres con más valoraciones positivas fueron las candidatas del partido Movimiento Ciudadano y quienes obtuvieron más valoraciones negativas fueron las abanderadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En el caso de la televisión, las candidatas del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron valoraciones positivas y de nuevo aquellas postuladas por Morena tuvieron valoraciones negativas.

A revisión lenguaje sexista y estereotipos de género

Este monitoreo se hace desde 2009 para revisar que las elecciones se realicen en condiciones plurales, abiertas y competitivas. Fue en la elección de 2015 cuando se incluyó una variable de género y en 2021 se dio un paso más cuando el INE modificó la metodología para agregar la obligación de revisar si los programas que cubren las campañas electorales hacen uso del lenguaje incluyente y no sexista y si se reproducen estereotipos de género.

La autoridad electoral adoptó estos conceptos para cumplir con las reformas a ocho leyes en materia de violencia política de género, las cuales entraron en vigor en abril de 2020. Con estas reformas se modificó el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para agregar la obligación del INE y de los organismos públicos locales electorales de incorporar la perspectiva de género en el monitoreo de las transmisiones de las precampañas y campañas electorales.

Asimismo, en el acuerdo sobre la metodología, aprobado por las y los consejeros del INE en octubre de 2020, se tomaron en cuenta las observaciones y recomendaciones de instrumentos internacionales. Por ejemplo, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará; del capítulo sobre “Mujer y Medios de Difusión”, de la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, conocida como Plataforma de Beijing; y las recomendaciones de 2018 del Comité CEDAW.

Los resultados de las primera tres semanas de monitoreo indican que cada vez es más común el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Como muestra, se registraron 26 mil 425 piezas informativas (en su mayoría notas), de las cuales en 8 mil 787, es decir, cerca de 33 por ciento, no hicieron uso de lenguaje incluyente y no sexista.

Las candidaturas de Morena fueron las que se presentaron con más frases que aluden a alguno o algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, afromexicanas, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, migrantes y refugiadas o con discapacidad, entre otras; y las candidaturas independientes fueron las que menos lenguaje incluyente utilizaron.

Además, en este monitoreo se revisaron 3 mil 495 piezas informativas, de las cuales 29 presentaron estereotipos de género (con 42 frases estereotipadas). Es decir, del total de la información analizada para verificar si reproducían estereotipos de género, como cosificar a las mujeres, ensalzar roles domésticos o centrarse en rasgos físicos, vestimenta o edad de las personas, sólo 0.83 por ciento incluyeron expresiones sexistas o machistas.

Los datos de monitoreos anteriores, de acuerdo con información del INE, revelaron que no existe una cobertura igualitaria entre candidatas y candidatos, ya que la cantidad de ocasiones en las que se muestra a los candidatos es mayor a las que las candidatas y, además, la forma en la que se muestra a éstas, generalmente, está cargada de estereotipos de género que las ubican en el ámbito privado.

En esta ocasión cerca del 70 por ciento de las piezas analizadas incluyeron lenguaje no sexista y más del 90 por ciento dejaron de reproducir estereotipos de género, pero las mujeres que hacen campaña para buscar una diputación federal aun parecen menos tiempo que los hombres.