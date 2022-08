Prohibido prohibir: menores de edad pueden asistir a clases con cabello largo o pintado

El Conapred pone a disposición de la población, los números telefónicos 55 5262-1490 y 800 543 0033 y el correo electrónico quejas@conapred.org.mx, y a través del enlace http://www.conapred.org.mx/ para atender cualquier queja relacionada con probables prácticas discriminatorias

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Debido a recientes quejas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) pidió a los centros educativos respetar la decisión de las juventudes sobre teñirse el cabello de colores o de dejárselo largo.

Román Gordillo, padre de Margarita, una niña que cursa el quinto año de primaria, opinó que esta determinación es acertada y recordó que cuando estudiaba la secundaria, en más de una ocasión no le permitieron el acceso al centro educativo debido a que mantenía su cabello largo, sin embargo, era parte de su personalidad y eso no significaba que su estilo interfiriera con su aprendizaje, indicó.

El Conapred señaló que, han atendido 487 casos relacionados por el regreso a clases y negar el ingreso a los planteles por tener el cabello largo o pintado, de las cuales se han radicado cinco quejas, mencionó además que los centros educativos deben respetar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares.

En su comunicado, detallaron que, del 03 de enero al 15 de agosto de 2022, la Jefatura de Departamento de Orientación ha recibido 487 casos relacionados con peticiones de las y los jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades a quienes se les ha negado el ingreso a los planteles. De estos casos se han atendido cinco quejas al existir competencia legal del consejo y cumplirse los requisitos señalados en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Teresa y Olga Cordero Hernández, hermanas y estudiantes del nivel Bachillerato, festejaron dicha determinación y señalaron que, aunque las escuelas en las que actualmente estudian (Cobach 13 y Preparatoria 2), el impedirles ingresar a clases con cabello pintado, no es algo que haya implementado mientras han cursado este nivel, sí recibían comentarios negativos sobre sus estilos, toda vez que se han teñido de colores el cabello.

“Nunca nos dijeron que no entráramos, pero sí siento que los profesores y prefectos se referían de manera despectiva, pero a mí me gusta y mis papás me dejan”.

El Conapred pone a disposición de la población, los números telefónicos 55 5262-1490 y 800 543 0033 y el correo electrónico quejas@conapred.org.mx, y a través del enlace http://www.conapred.org.mx/ para atender cualquier queja relacionada con probables prácticas discriminatorias.