Prolongan suspensión de Tribunales

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Debido a la contingencia sanitaria, el Poder Judicial del Estado decidió prolongar la inhabilitación de labores hasta el 01 de octubre por lo que continuarán suspendidos los términos y plazos procesales.

Hace unos días, el abogado Horacio Rafael Salcedo Hernández interpuso un amparo, precisamente, para pedir que los tribunales retornarán a trabajar, pero la instancia se ha negado a recibir las notificaciones argumentando, precisamente, que no está laborando.

El amparo interpuesto por el abogado fue admitido en el Tribunal Federal el pasado 02 de septiembre, sin embargo argumentando que el acuerdo 28/2020 señala que no se recibirán notificaciones durante la pandemia este Poder del Estado no ha recibido la notificación.

Chiapas es uno de los tres estados de la república en el que los tribunales continúan cerrados debido al COVID-19 esto de acuerdo a un informe de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil sobre acceso a la justicia durante la pandemia.

Este mismo informe señala que Chiapas es de lo más rezagados en materia digital. Las organizaciones, que hicieron el reporte, consideraron ocho rubros para ver los avances con lo que cuenta cada entidad. En el Poder Judicial del Estado no se pueden hacer en línea diferentes operaciones como: recepción y trámite de las demandas, tampoco recepción de promociones no iniciales, no se hacen notificaciones y no se celebran audiencias por esta vía.

En otros estados, que se encuentran en semáforo naranja, han buscado mecanismos para la impartición de justicia, pero en Chiapas, que está en semáforo amarillo, no se ha logrado un protocolo de atención.