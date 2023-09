Protege a tus niñas contra el VPH, inicia jornada de vacunación

La Secretaría de Salud de Chiapas exhortó a padres y madres de familia a que lleven a sus hijas a los centros de salud y así prevenir el Virus del Papiloma Humano

Aquínoticias Staff

En Chiapas se aplicarán más de 114 mil dosis contra el virus del papiloma humano (VPH), a niñas de 11 a 15 años de edad o que cursan quinto y sexto de primaria, y primer grado de secundaria, así como a mujeres cis y trans de 11 a 49 años que viven con VIH, con la finalidad de prevenir el desarrollo de neoplasias de cuello uterino que puedan desencadenar cáncer, además de mitigar el rezago de este esquema de vacunación, anunció la Secretaría de Salud del estado.

Al anunciar el arranque de la campaña de vacunación contra esta enfermedad, la dependencia estatal informó que dicha jornada se llevará a cabo del 11 de septiembre al 15 de diciembre del año en curso, para contribuir a la reducción de la incidencia de infección por el VPH en mujeres, a través de la estrategia de vacunación previa al inicio de la vida sexual activa.

Expuso que la meta es aplicar 114 mil 098 dosis, mientras que, a nivel sectorial, junto con el ISSSTE, IMSS Ordinario y Bienestar, se pretende alcanzar la meta de 193 mil 785 dosis aplicadas.

La Secretaría de Salud de Chiapas exhortó a padres y madres de familia a que lleven a sus hijas a las más de 500 unidades, como centros de salud urbanos, rurales y con servicios ampliados, o bien, a los hospitales básicos comunitarios, para la aplicación de la vacuna contra VPH.

Explicó que tanto a niñas de quinto y sexto grado de primaria, de 11 y 12 años no escolarizadas, de primer grado de secundaria, de 13 años no escolarizadas, rezagadas de segundo y tercer grado de secundaria y de 14 y 15 años no escolarizadas, se les suministrará la dosis única; en tanto que mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH deberán aplicarse tres dosis o como mínimo dos dosis, en el intervalo de cero, dos y seis meses.

El virus del papiloma humano (VPH), es una de las infecciones más comunes del tracto reproductivo responsable de variedades de cáncer y otras afecciones tanto en hombres como en mujeres.