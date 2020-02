Pruebas de paternidad, lo que debes saber

Existen dos tipos: las informativas y las judiciales. Aquí te contamos más para elegir la adecuada conforme a tus necesidades

Aquínoticias Staff

Realizarse una prueba de ADN es un procedimiento bastante común y habitual entre quienes desean corroborar la paternidad de su hijo o hija, conocer el parentesco entre individuos, pruebas para gestación subrogada o para cada vez más pruebas genéticas. El carácter de este análisis clínico puede ser tanto meramente informativo y personal, como legislativo o judicial.

En función del objetivo y destino de estas pruebas, el procedimiento de solicitud y el de realización variarán y se llevarán a cabo mediante unas condiciones concretas.

En Tuxtla Gutiérrez existen laboratorios donde se pueden conseguir pruebas legales (jurídicas) con un costo que oscila entre los 18 mil pesos, mientras que los no legales son de 12 mil pesos. Si los resultados te urgen, puede no ser una opción, puesto que los resultados pueden tardarte en llegar hasta un mes.

Los trámites para realizarte la prueba es llevar al laboratorio el acta de nacimiento de la niña o niño y la identificación oficial del “padre” y la madre.

Las diferencias entre pruebas de ADN informativas y jurídicas

Los cambios y diferencias más destacables entre las pruebas de ADN judiciales y las particulares, en este sentido, son los siguientes:

Pruebas de ADN particulares o informativas: en ellas, el nombre de los implicados no figura en el informe. El propio interesado puede realizar la prueba en su domicilio, sin necesidad de desplazarse a un laboratorio o centro médico. No disponen de ninguna validez judicial.

Pruebas de ADN jurídicas: vienen solicitadas mediante un informe pericial y son supervisadas, realizadas y custodiadas por personal judicial y de la salud. Cada uno de ellos debe estar certificado para ello. Por otro lado, en los informes de resultados se incluyen los nombres de los implicados en la prueba.

Las pruebas de ADN jurídicas suelen ser las que implican un proceso más estricto y protocolario, pues se requiere un resultado fiable al 100 por ciento y sin errores. No obstante, los pasos a seguir para realizarlas son iguales en ambas