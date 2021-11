Publican resultados sobre campaña “Cuídame al navegar”

Antes de la pandemia alrededor de 9 millones de mujeres enfrentaron ciberacoso, insinuaciones sexuales, y fotos sexuales no solicitadas

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. Integrantes de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) presentaron los resultados de su campaña “Cuídame al navegar”, la cual desarrollaron de septiembre a noviembre de 2021, con el fin de informar a las y los menores de 18 años sobre los tipos de violencia en el espacio digital, cómo identificarlas, nombrarlas, y dónde pueden acudir o qué hacer para denunciarlas.

En conferencia de prensa virtual, la directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa Ziárruiz, detalló que la campaña buscó enfrentar la desinformación existente sobre los tipos de violencia que pueden ocurrir en el ámbito digital en un contexto donde la tecnología se volvió un medio de entretenimiento, educación, interacción y demás para las y los jóvenes y menores de edad debido al confinamiento de la pandemia, lo que los posicionó en un mayor riesgo de ser víctimas de redes de trata, secuestro y otros delitos graves.

Ulloa Ziárruiz enfatizó que antes de la pandemia alrededor de 9 millones de mujeres enfrentaron ciberacoso, insinuaciones sexuales, y fotos sexuales no solicitadas, por lo que en 2019 el Consejo Ciudadano reportó que ocurren en promedio 12 casos de violencia digital tan sólo en la Ciudad de México, las principales agresiones son: ciberbullying (acoso psicológico a través de distintos dispositivos electrónicos), sexoextorsión (chantaje realizada a partir de la posesión de fotos íntimas) y ciberacoso. Ante este panorama, dijo, la campaña pretendió ser un foco de luz y de ayuda para la población menor de 18 años.

Gracias a las cinco infografías, agregó, una serie de postales y de videos, pudieron comprobar que las y los menores de edad comenzaron a entender los riesgos que podrían enfrentar si realizaban sexting (consiste en grabar o fotografiar actos íntimos o partes privadas del cuerpo) o el grooming (acoso sexual de un adulto hacia menores de edad), pues poco a poco recibieron casos relacionados con delitos cibernéticos, actualmente atienden 6 casos, de los cuales cuatro son de menores de edad y dos de jóvenes.

Estos materiales, dijo la directora de la campaña, Graciela Colin, fueron distribuidos a través de Tik Tok, Twitter y Facebook con un lenguaje sencillo y llamativo para las y los menores de 18 años. En algunos de los materiales, añadió Colin, se explica que una víctima de violencia digital o violación a su intimidad sexual puede acudir a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a fin de que ellas y ellos ejerzan su derecho de acceso a la justicia.

“Hemos visto con mucha preocupación intentos de suicido en niñas de 12 a 15 años de edad por la difusión de fotos íntimas que inocentemente le mandaron a su novios. Hemos comprobado el grave daño piscosocial que la difusión de imágenes íntimas con contenido sexual sin consentimiento les ha provocado. En 2020 hubo un total de 26 mil 171 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres”, declaró Ulloa Ziárruiz.

Para Ulloa Ziárruiz la campaña también tiene como objetivo crear comunidad y redes de apoyo, ya que en la mayoría de los casos las y los menores de 18 años no denuncian las violencias digitales porque no saben con quién acudir, tienen miedo de decirles a sus padres y no cuentan con apoyo, por ello llamó a la sociedad civil a compartir los materiales de la campaña e impulsar espacios seguros en la internet.

En su opinión esta campaña es un peldaño, sin embargo es necesario que las autoridades estén más capacitadas sobre las violencia digitales, definan protocolos de actuación, agilicen la atención y sean más empáticas con la población menor de 18 años, pues no pueden ser tratadas como adultos.