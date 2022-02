Qué más pue… / Carlos Coutiño

Juan Orlando Hernández

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hoy pesa no el señalamiento de zonas de pobreza o de marginación, ni siquiera de falta de acuerdos internacionales y demás que parten del gobierno mismo; el problema es que es señalado de ser el líder y creador de los Maras Salvatruchas.

Ese es un punto grave que puede condenarlo en Estados Unidos por lo menos 2 décadas, la investigación va hacia ese punto, como consecuencia se involucra al narcotráfico y desde luego el uso de personas para su éxodo hacia México y Estados Unidos.

Una estrategia si se quiere ver así, muy bien trazada, pues lograría convertir a estos grupos delictivos en un modo de controlar países, y vaya que pensar en Estados Unidos, es pensar en grande, de hecho con el narcotráfico lo han logrado, la muestra es como operan los mexicanos en el país vecino.

Según datos de algunos conocedores, entre ellos periodistas y dirigentes de organizaciones defensores de derechos humanos y sociales, siempre denunciaron que había una forma de como utilizar a los pobres para así engancharlos a la delincuencia pero a favor del gobernante.

Es decir, si se comprueba que Juan Orlando es el creador y líder de los Maras y Barrio 18, estarían usando a estos miles de personas tatuadas para dominar al gobierno, en este caso al de Xiomara Castro, pues aunque son miles los visibles, hay otros miles que están en el anonimato y otros miles más zonas casi inhóspitas entrenándose con el narco.

Hasta el momento la esposa del ex presidente dice que es falso y ha denunciado públicamente sobre la violación de los derechos humanos de su marido, lo que ahora viene, es una investigación profunda donde se demuestre si es o no el fundador de esta mafia.

Ahora bien, si los Maras han logrado impactar en su país Honduras, en otros y en el caso de México en Chiapas a través del terror que siembran con las muertes, asaltos y narcotráfico, se puede aceptar que es un red internacional que ya carcomió a todos.

En el tema de la migración, el gobierno de Honduras recibía mucho dinero a cambio de detener esos flujos humanos, cosa que no pasó, de ahí que es otro de los temas que el gobierno de Estados Unidos quiere cobrar ahora, porque lejos de detenerlos, lo promovió según poniendo en riesgo a la Unión Americana.

Lo que vemos en Honduras, debe de verse también en México, reza un dicho que «cuanto veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar», no hay que olvidar que Estados Unidos ha dado millones de pesos para nuestra nación y puede que llegue el momento en hacer cuentas.

Incluso en Chiapas se tiene una buena inversión hacia las zonas indígenas y que decir en Tuxtla Gutiérrez y otros puntos, las facturas están ahí, falta que llegue el momento, no para castigar a los que gobernaron, pues eso no cambia nada, pero sí para entender que no es correcto el perjudicar a la sociedad con dichos que llegaron para ayudar.

Encuesta

Según el Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberomaericanas S.C. dice que que el presidente López Obrador el 60 por ciento le da su aceptación y considera que debe seguir al frente y que es una buena administración, a pesar de los errores cometidos.

El problema donde queda reprobado es el pleito entre él y Carlos Loret, y no porque necesariamente tenga certeza en sus investigaciones el periodista, sino porque es perder el tiempo en algo que no beneficia a México, por el contrario, solo genera encono entre unos y otros.

Donde mejor se coloca es en los programas sociales, pero en deportes está reprobado, sin embargo en seguridad está muy bajo y es un tema que preocupa a todos, sobre todo porque se habla de la vida y ese es el principal punto.

Relacionado a cuantos mexicanos irán a votar para la revocación de mandato, se dijo que el 32.5 por ciento no y un 51.7 por ciento asistirá, sin embargo muchos lo harán porque si se deje el cargo en el caso del presidente Andrés Manuel y el 35.9 por ciento por ratificarlo.

Es en este caso un buen ejercicio aunque muy costoso, pero necesario para entender que el único responsable de la suerte o desgracia que vive el país se llama «usted», en efecto, cada uno es el responsable que sea el grupo en el poder nacidos en Atlacomulco siga haciendo de las suyas.

La gente sigue volcada casi enloquecida por la defensa de los que gobiernan, sea del partido que sea, consideran que es un orgullo trabajar gratis para que otros estén en el poder, mientras la sociedad sigue en la pobreza, que orgullo puede ser el que los utilicen, en fin un pueblo no será mejor si no se inicia desde el hogar.

Otro de los problemas, es que México no depende por sí mismo, sino gran parte de Estados Unidos, depende también los intereses de quienes tienen el poder.

El pueblo no quiere ni desea ser distinto, está acostumbrado a eso, lo he dicho en otros momentos, hasta da gracias a Dios por su forma y estilo de vida, lo cual si profundizamos puede que sea considerado un pecado por agradecer lo malo, aunque la pobreza también se relaciona con la mediocridad.

Mientras existan los partidos políticos y los impuestos los mantengan, nada cambiará, todo será un juego perverso que causará mofa de los grandes hacia los de abajo, que como se sabe, será difícil erradicar mientras la conciencia y la educación no se den y formen una cultura distinta.

México no es ni será un país libre, siempre tendrá el yugo del gobierno, sea de cualquier color que ellos los poderosos quieran imponer, ahora bien, cada gobierno hace algo bueno y muchas cosas malas, y eso que es considero como bueno es porque tiene que existir para darle vida a la sociedad de la cual vive.

Ellos si no matan a su gallinero de gallinas de los huevos de oro, por eso mismo el pueblo, la sociedad siempre seguirá existiendo, aunque esto nunca se den cuenta de su error de ser los que dan el oro a cambio de nada.