Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Elecciones

Los hechos de violencia que se están generando por grupos antagónicos y candidatos a ocupar las presidencias municipales, ha hecho que en dos municipios se suspendan las elecciones extraordinarias de este domingo 3 de abril, uno de ellos es en Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa.

Sin embargo el Congreso ha solicitado que también se sume el caso de Venustiano Carranza, un hecho que abre un tema por demás inentendible, toda vez que Chiapas se está convulsionando por intereses mezquinos.

Las condiciones no están dadas a pesar del pacto de civilidad que se firmó por los representantes de los partidos políticos y los candidatos, en los dos primeros los grupos armados han salido amenazar y disparar para impedir los comicios, las acciones de violencia han puesto en riesgo la vida de los funcionarios de casillas.

Hay dos temas que se tienen que poner en la mesa, uno de ellos el más importante es la gobernabilidad y estabilidad social; no se entiende como un pueblo insiste en participar en ese encono que no lleva a ningún lado, por el contrario pone en riesgo la vida de todos los que había habitan.

Los ciudadanos quieren, como si gozaran de ello, de un placer por la violencia, quieren que no exista la concordia y que todo mundo pierda, “sino soy yo, no es nadie”, más que un acto de ignorancia, es de soberbia lo que están ocasionando estos grupos que se dejan llevar por aparentes líderes.

Será realmente que ¿importa más el poder político y económico que la vida? Es posible, vivimos un tiempo donde todo es distinto a la realidad y que decir de la verdad.

El otro punto es el relacionado a las finanzas, se han preguntado ¿cuánto dinero se fue a la basura porque un solo grupo empezó a provocar al pueblo? Son millones de pesos que se gastaron en estos partidos políticos para generar según, un acto de democracia, fueron un par de meses y de repente todo se esfuma.

Si bien es cierto que procede un Consejo Municipal, de todos modos hay que ver que viene en camino, porque las autoridades en este caso del INE y del IEPC, deben de actuar con cordura y evitar tirar tanto dinero en algo que nunca se va a realizar; ya vieron que Oxchuc lo hizo, antes solo era Nicolás Ruíz, pero también está Altamirano y otros.

No hay que verlo como un proceso abierto por el bien del pueblo, sino por una acción aberrante de soberbia de los grupos en pugna que en nada ayudan y dejan a Chiapas más pobre de lo que de por sí está.

Eran 6 municipios donde se contemplaban las elecciones extraordinarias son Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Todo inició el 1 de febrero y habría de culminar ayer domingo.

Mujeres

Me ha sorprendido mucho conocer que en este 2022, aprendimos que no existen las mujeres y que estas son un invento social, según lo dicho por la titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), quien asegura que una persona que nace con orificio al que ilegalmente le llaman vagina, se tenga que denominar mujer.

Entonces se entiende que la marcha de las feministas es algo de burla y falso, pues no existen las mujeres y por lo tanto no hay feminicidios, femicidios, infanticidios y demás, ¿será entonces legal o un premio de un juego, quitarle la vida a quienes no tienen pene? ¿Cómo nacen entonces los seres humanos? ¿De quién?

Hasta donde se ha llegado no se si realmente a un fanatismo, una doble moral o ideologías estúpidas, que negar la existencia de la mujer ha provocado que venga de una persona que ocupa un lugar en instancias como la CONAPRED.

Si ya de por sí se critica a las feministas por la forma de lucha contra Dios y la vida, lo de la titular de la Comisión definitivamente pasa por mucho la ridiculez, las mujeres nacen no se hacen, porque no son empanadas, ni mole poblado ni siquiera cochito horneado o un mondongo.

Las mujeres son, merecen respeto, atención, cariño, merecen todo, solo por el hecho mismo de ser seres humanos, porque son inteligentes, porque son madres, amigas, esposas, jefas, empresarias, maestras, doctoras, arquitectas, porque son lo que quieren ser y lo hacen bastante bien.

Luego entonces, negarlas, es como querer decir que el sol está pintado con marca texto amarillo y por eso se ve así, que más tendremos que ver y oír para darnos cuenta que las aberraciones que se están cometiendo desde la concepción ideológica.

La titular de la CONAPRED fue denunciada ante esa misma instancia, quien lo hizo dijo que sabe que no va a pasar, pero lo realizó porque quiere demostrar lo que es una realidad, el que está al frente una persona que no merece, ni sabe ni atiende ni nada en ese espacio.

No, no es de risa, es de ponerse a pensar y reflexionar seriamente todo lo anterior, es urgente que haya cambios generacionales pero para bien, no estupideces que solo sirven para acabar con el ser humano, negar a las mujeres no es un tema de derechos humanos, es un tema que va más allá de lo simplemente político social.

A la CONAPRED hay que decirle, que mujer es quien nace y no quien se sienta, si yo me siento Bladimir Putin, será porque tengo un problema de autoestima, pero en realidad soy y seré siempre Carlos, aunque no me guste, en el caso del nacimiento solo hay dos géneros, y estos aunque se quiten solo será social, pero nunca natural.

No es meterme en asuntos espirituales, pero cuánta razón tiene la frase “peores cosas veremos, dice la Biblia”, no quiero pensar que al rato se dirá que los marcianos si existen y que estos son los que nos hicieron en un sexo a través de la mente y que así en 25 horas ya nacemos.