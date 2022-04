Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Traición a la patria

A raíz de la no aprobación de la Reforma Eléctrica en el Congreso federal, los calificativos de diputados a sus compañeros y de ciudadanos a legisladores fue el de traición a la patria, lo cual en primera instancia es falso, el oponerse a un beneficio o perjuicio no es de ninguna manera un delito.

De acuerdo al código penal pero federal, el delito de traición a la patria se le impuso al Sub Comandante Marcos líder y vocero del EZLN, el cual finalmente no se le comprobó ni imputó, pues sigue libre y manipulando sus piezas.

Las voces en contra de diputados de MC, PRI, PRD y PAN; además de absurdas, quienes acusan, están obligados a comprobar su dicho; caso contrario los diputados según traidores, también podrían aplicar la ley a través de una querella por difamación, calumnias y daño moral.

De acuerdo a otros legisladores anteriores, esto lo comete quien vende territorio, expone la soberanía, que vulnere la independencia, y que finalmente tenga en sus manos el control del país una persona o gobierno extranjero, cosa que no hay tal, pues sigue gobernando quien se designa a través del voto, aunque este sea una falsa democracia.

Pero si en realidad bajo la interpretación ¿realmente es una traición a la patria?, porque no se procede jurídicamente, primero con el desafuero y luego con la penalidad que cita el código penal, porque si se cree que las redes sociales son la justicia y la ley, desde ahí ya estamos más que jodidos.

Según el espionaje es un gran delito, pero tampoco se está penalizando a una persona o grupo, la creación de grupos subversivos sí se condena, pero en México lo que sobran, son precisamente esos grupos armados que le han hecho un daño terrible a todos, inclusive a ellos mismos.

Quizá uno de los traidores a la patria, sea Benito Juárez, quien pidió el apoyo de Estados Unidos, según los escritos antiguos, que argumentó para poder vencer a los franceses, sale a colación porque es uno de los que más se reconoce sobre todo por el gobierno actual.

No es con descalificativos, ni denostando a ciudadanos que piensan distinto, finalmente cada uno con sus intereses, que bueno que exista la intención de un mejor México, pero este no será posible si todos estamos contra todos.

Es entendible que MORENA como cualquier otro ciudadano, vea a la oposición como un problema, el cual no está mal pensar así, por el solo hecho de que quienes han estado al frente de ese partido, ha dejado al país en una condición deplorable, sin embargo los actuales tampoco han cumplido con meter a la cárcel a Salinas, Fox, Calderón, Peña y que decir a otros tantos que según versiones de ellos, han sido los enemigos de los mexicanos.

Si las cosas se resolvieran a gritos y sombrerazos como ocurre ahora, pues adelante, pero eso solo demuestra que se gobierna y se vive con improvisación y con un sentido de falta de responsabilidad, por eso mismo en México pareciera ser que es un juego perverso de solo vociferar pero nunca actuando de manera correcta.

Clima

Uno de los problemas que se presenta en este año en Chiapas y que no se está tomando en cuenta por los ciudadanos, es más allá de las quemas y el derribo de árboles, es la desaparición de ríos en varios municipios, entre ellos los situados en la Costa, ello motivado por varios factores.

Uno es la contaminación y el calor que ha hecho que increíblemente de la noche a la mañana, literal; estén secos, solo se encuentran piedras en donde algunas horas antes, había abundante agua, lo que quiere decir que algo grave está pasando.

Que significa en realidad que un río se seque, pues bien, significa la vida y una agonía rumbo a la muerte, no es juego ni es algo parecido, es una realidad que se está ya teniendo y que solo los ciegos y tontos no quieren ver y entender que urge cambiar.

Vamos por pasos, el agua así de sencillo significa vida, sin esta solo hay muerte, la pregunta sería ¿Cómo es posible esto? pues bien, si no hay agua, no hay como alimentar a las vacas que dan leche, sin leche y sin carne no hay eso precisamente alimento para los humanos.

Pero antes, sin agua no hay pastura, sin pastura no hay alimento para el ganado; pero más allá sin agua no hay riego para la producción de granos, hortalizas y frutas, luego entonces si no hay nada de eso, ¿Qué vamos a comer?

Quien sabe, porque no a todos les gusta comer gusanos, plantas, si es que queda, y para crear refrescos como la Coca Cola requiere de los manantiales, que también se están secando en Chiapas, pero para las fritangas hay que utilizar parte de los alimentos y esto ya no estarán presentes.

Porque los ciudadanos de Chiapas, no entienden cual grave es todo esto, de hecho en la parte alta del Grijalva se puede observar como el nivel del río ha disminuido notablemente, son miles y miles de litros perdidos, a donde se está yendo esa agua, si se evapora o que pasa.

También la perdida de ríos puede causar la ausencia de peces y otra fuente de alimentos podría perderse, no es de ninguna manera una forma de espantar, es una alarma ya prendida y que urge apagarla con una acción científica que permita no dejar morir más a los ríos del estado.

Entre más ríos se contamine y más ríos desaparezcan, entonces empezaremos nuestro propio viacrucis y este será catastrófico, pero ya nada podrá ser reversible, por el contrario, el calor podría llegar como en el norte del país a los 50 grados y por su puesto enfermedades con ella.

Quizá el ser humano no merezca este planeta, pues este piensa que los árboles son un estorbo, usa plásticos a morir y asesina animales como si estos no tuvieran una razón de ser para nosotros mismos, en lo que se considera un equilibrio ecológico.