Qué más pue… / Carlos Coutiño

Feminicidio

El caso de la señorita asesinada en Nuevo León, es un tema triste, pero por demás preocupante por personas que usan este suceso para beneficiarse, en concreto los que se dicen medios de comunicación, aunque estos sean solo en redes sociales, lo cual se está Re victimizando a la joven.

Los medios no son nadie, absolutamente nadie para decir quien o quienes son los responsables, ni tienen la personalidad jurídica para darle el seguimiento correspondiente en el sentido de iniciar un proceso en este caso mediático en contra de quienes ellos consideran son los culpables.

Lamentablemente hoy se confunde que es una noticia, por eso cualquiera con un celular se siente capaz de informar y piensa que es intocable, el gobierno ha fallado en eso, pues el exceso de libertad de expresión ha causado que esto aparezca.

Es posible que las investigaciones sean por demás lentas, quizá si se quiere, no se esté haciendo y solo se de largas para ocultar el caso; eso si podrán consignar los medios, pero bajo la denuncia de los familiares, pues son eso, familia y los únicos con calidad para hablar del caso.

En cuanto a las feministas que salen a protestar por este hecho a las calles, es correcto, porque demuestra el terror que crean algunos grupos asesinos en contra de quienes se les pone en frente, de preferencia mujer, pero igual les da si son hombres o son homosexuales.

La realidad es que debería de poner un alto a los hechos que se están dando en las redes sociales, porque la ignorancia de estas personas, solo buscan con tocar el feminicidio para un like, lo cual es absurdo, asqueroso y repugnante, no se vale jugar con la vida de nadie.

Si urge se agilice pero con verdad, no con falsedades ni con personas detenidas al azar, ni que se inventen historias con brujas como ocurrió con el procurador del PAN en su momento en la búsqueda de una osamenta, la ley debe actuar correctamente, generar justicia por este y todos los hechos.

Cada quien debe estar en su lugar, los medios son eso, solo medios para informar, los policías y ministerios públicos harán su papel, los familiares el suyo, pero insisto, no seguir permitiendo por parte de las autoridades federales que se utilice cualquier hecho y menos una muerte, para buscar likes en las redes.

Ojalá haya una ley que evite decir tantas tonterías, que lejos de ayudar, solo entorpecen al desarrollo de este pobre y acabo país, es urgente que se tenga una iniciativa de ley que prohíba temas, porque solo crea morbo sobre hechos que duelen y revictimizan a las personas.

Si el gobierno sigue pensando de «venditas redes sociales», mañana esas redes acabarán con el gobierno, el problema es que todos creen saber de todo, cuando en realidad no se sabe de nada; ayudar a este caso es quedándose callado y no entorpecer, porque mañana cualquier le puede pasar algo y ser exhibido.

AMLO

Lo dijimos poco más de año y medio, que posiblemente la candidatura saldría desde el Sur rumbo a palacio nacional, pero también hay que volver a decir que todo apunta en efecto al Secretario de Gobernación como el palomeado para la presidencia de México.

Eso no es novedad ya en este momento, quizá lo que si pueda espantar, aplaudir o cualquier otro aspaviento que se quiera dar, es que Andrés Manuel López Obrador, sería el gobernador constitucional de Tabasco saliendo de la presidencia en la Ciudad de México.

La intención es tenerlo en el poder, todo es posible en este momento, pues MORENA volverá a ganar la presidencia, en el caso de Chiapas también ganará la gubernatura y se sostendrán las presidencias municipales del PVEM, en un acuerdo y amarre que hace Manuel Velasco, dueño de ese partido.

Todo apunta pues, que la familia de León Villard no será quien ocupe la candidatura por MORENA como se estaba planeando, sin embargo si es claro que negociarán y lo harán bastante bien, pues es clásico en ellos el poder seguir obteniendo beneficios.

Retomando el caso federal, es preciso señalar que el presidente no quedará desamparado, por el contrario se le seguirá acuerpando, para que pueda seguir trabajando en el plan creado dentro una nueva plataforma; no hay que olvidar que Obrador es una cosa y MORENA otra, es decir el partido si no tiene al tabasqueño, simplemente no existe y se pierde.

La política creada por Obrador tendrá continuidad quizá 6 años más, pues por la edad del grupo lo imposibilita a tener más tiempo, sin embargo ese grupo del sur o de tabasqueños, puede ser peligroso igual ahora o más que el de Atlacomulco que poco a poco se debilita.

El Secretario de Gobernación cometió una indiscreción cuando fue gobernador de Tabasco, hizo una imagen increíble con los medios, pero se equivocó con algunos de ellos, pues el dinero enviado fue a tal grado, que ahí se descubrió su ascenso al poder y hasta se llegó hablar de ser presidenciable.

Pero también ahí se comenzó a decir que Obrador regresaría a gobernar, demostrando al mismo tiempo la fuerza del nuevo grupo político que habrá de mantener presencia en varios estados de la República, aunque en la Ciudad de México quien sabe como termine las cosas.

No hay que olvidar la salida de Claudia Sheinbaum de la delegación Coyoacán, donde de manera ridícula la encapsularon para no recibir los sillazos, los abucheos se escucharon en todas partes, lo que demuestra que su fuerza ha ido desapareciendo, a pesar de tener todo el apoyo de grupos.

Pero no es cualquier grupo, son dos que se amafiaron como es el de el padre Solalinde y el pastor Arturo Farela, ambos están ahí incrustados para llevarla al poder, lo han gritado incluso sobre la urgencia que tiene según ellos México, de ser gobernado por una mujer.

En el caso de Marcelo Ebrad, las cosas no pintan tan bien ahora, en política no hay palabra ni amigos, solo intereses; por lo que eso de que se la deben al ceder el paso al propio presidente, no surte efecto y menos en MORENA, así que igual lo vuelven a dejar al margen.

Más con todos los errores que se ha cometido por parte de su hijo putativo Mario Delgado, pues no hay que olvidar que solo era el que le cargaba el maletín a Ebrad, miles de fotos hay sobre eso, por lo que aprendió bien y lo colocaron en la dirigencia del partido del poder.

No hace bien las cosas y deja que miles de priistas y perredistas, incluso del verde se incrusten y se unan estos en contra de los verdaderos morenistas, haciendo que muchos de los que llegaron le sirvan a otros muy por debajo del agua.