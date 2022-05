Qué más pue… / Carlos Coutiño

Migración o expulsión

Nuevamente los polleros siguen haciendo de las suyas en Chiapas y en todo el país, queda claro que las autoridades federales no pueden hacer nada, luego de que les han “amarrado las manos”, una muestra que hoy hay que tener más cuidado que antes, la delincuencia organizada está desatada y es un peligro para la sociedad civil.

No es Chiapas, lo es en todos los estados del país, el caso del paso de indocumentados donde dos tráileres volcaron en menos de 10 horas con centroamericanos dentro, es la muestra de que sigue siendo una constante el tráfico de humanos, más allá de los 4 muertos y heridos, lo que importa es el hecho de ese delito.

El gobierno federal vuelve a fallar y el de Estados Unidos igual, pues piensa que con un eslogan de que “No te enganches con el coyote, porque no vas a pasar”, es tan ridículo como decirle a un borracho de décadas no tomes.

Las palabras se las lleva el viento y no llegan a donde tienen que llegar, si Estados Unidos quiere en realidad detener el paso de migrantes, entonces tiene que actuar más allá de la ley y entender que su misión no es recibirlos en efecto, pero tampoco es el deportarlos, porque estos volverán una y otra vez, hasta que lo logren.

Lo he dicho en muchas ocasiones, hay que ir al meollo del asunto, y si los gobiernos son los culpables, es ahí donde se tiene que actuar, ¿Qué no se ha dicho hasta el cansancio, que Estados Unidos es el todo poderoso en América? Entonces así como actúa en contra de Cuba, Venezuela, entre otros países incluso apoyando en Europa, que haga algo en Centroamérica y el Caribe.

Las políticas públicas no bastan, es decir, no es sembrando arbolitos o dando becas para que la gente decida quedarse; porque esa no es la demanda de esos ciudadanos, sino el exagerado número de delincuentes al servicio del narcotráfico y del gobierno enemigo del pueblo.

Por lo tanto, se tiene que voltear a ver las carencias, como salud en primera instancia, empleo y educación; si no se reconoce eso como carencias, de nada sirve poner a policías para detener y luego deportar.

Entonces el problema de la migración, es no cerrar el paso a cualquier ciudadano, sino el crear condiciones que permitan quedarse en su propio país, en una nación donde el gobierno los provoca a irse, para que sus tierras, puedan ser utilizadas para otros fines, donde la vida no vale y por eso los torturan, hasta asesinarlos, siempre y cuando no acepten participar en los grupos delictivos.

El enemigo de Estados Unidos no es ningún ciudadano de México, Centroamérica o el Caribe, sino sus gobiernos que desean aniquilar la fuerza del país del norte, por eso quizá la intensión de dejar atrás todo lo que presentan los mal llamados gringos.

O bien, igual puede ser que el gobierno de Estados Unidos, promueva tal acción, para apoderarse como lo hizo sus antecesores británicos en las Islas Malvinas, los estadounidenses hicieron lo propio en Puerto Rico y Alaska, definitivamente esa idea de apoderarse de los demás, sigue vivo.

Trata

Si se piensa que el tema anterior del tráfico de humanos es fatal, peor es el que ahora nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, donde niñas adolescentes que tienen que fingir decir tener 18 años, son expuestas para la prostitución, estas se encuentran en la colonia Bienestar Social y otras en puntos que van cambiando para no ser detectados.

Las niñas, aseguran que viajan de un lado a otros por los servicios sexuales que prestan, algunas de ellas están siendo vendidas a precios por arriba de mil pesos por una hora, el lenón se lleva la mayor parte y solo aduce que no se puede entrar con celulares o en su caso con algo que ponga en riesgo el negocio.

Las niñas y adolescentes, no se conoce de donde son originarias, pero las imágenes que presentan son de jovencitas con rostros tristes, dando entender que no desean hacer eso, aunque exponen sus cuerpos, ellas poco se ve sus rostros pero sus ojos o uno de ellos, muestra miedo y aceptación forzada.

No dan nombres, solo se dice que son mujeres que están necesitadas de dinero y que por eso mismo se adentran a esta actividad, otras más de acuerdo al reporte, sus papás no saben, pero reciben un recurso, pues les indican que trabajan y para eso están en Tuxtla, para ayudarlos económicamente.

Sin embargo, todo indica que fueron enganchadas por hombres quienes son las que las ofertan, pero además piden el dinero antes de cualquier interacción con ellas, se muestran amables y deciden apresurar el trato, ellos son quienes indican el lugar y los precios de las mujeres.

No se permite diálogo con ellas ni con ellos, son muy concretos, quieres o no, tienes dinero o no; si hay una respuesta dudosa, deciden cortar y evadir más al supuesto cliente. Podría decirse que no deberíamos espantarnos por algo que existe desde siglos, sin embargo, claro que hay que espantarse y preocuparse, porque puede ser cualquier niña o adolescente que pudiera caer en manos de estas personas.

Es de aclarar que no es una casa de cita, edecanes y demás prostíbulos privados, sino movimientos de grupos reducidos que se involucran en la trata o venta de los cuerpos de mujeres en el contexto sexual, más allá de si es o no bajo un consentimiento, su edad no es la correcta, ni al parecer los pagos que ellas deberían recibir, si es que en realidad así lo decidieron.

Es muy difícil contactar con estos grupos, tan es así, que se creó un centro de prostitución en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, donde acuden por un pago de 100 pesos, homosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, activos, inter y todas las denominaciones existentes, de manera clandestina para buscar dicen, a jovencitos y jovencitas a cambio de dinero tener sexo.